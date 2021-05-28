«بٌحور اَلالحان» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بٌحور اَلالحان؛ در علم موسیقی و نسبت آن با عروض» نوشته فرصت الدّوله شیرازی با تصحیح و اهتمام لیما صالح رامسری بهتازگی توسط انتشارات معین به چاپ دوم رسیده است. چاپ اول اینکتاب سال ۱۳۹۲ عرضه شده بود.
«بحور الالحان» کتابی در دانش موسیقی و نسبت آن با عروض نوشته فرصتالدوله شیرازی است. فرصتالدوله بر علم عروض و موسیقی تسلط داشت و رابطه شعر و موسیقی را از دیدگاه وزن بیان کرده است. او در مقدمه کتاب مورد نظر، شرحی درباره موسیقی و اصطلاحات معمول آن آوردهاست.
اینکتاب، اولین مأخذ یا یکی از نخستین منابعی است که در آنها از تغییر نظام ادواری به دستگاهی سخن رفته و با وجود خلاصهبودن مطالبش، پلی بین موسیقی قدیم و جدید ایران محسوب میشود.
چاپ دوم «بحور الالحان» با ۳۷۲ صفحه و قیمت ۹۵ هزار تومان عرضه شده است.
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