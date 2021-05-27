به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاقصی، سلسله اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان در قدس اشغالی همچنان ادامه دارد. نظامیان صهیونیست به صورت وحشیانه به مسجدالاقصی یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این یورش درگیری شدیدی میان نظامیان صهیونیست و شهروندان فلسطینی حاضر در مسجدالاقصی درگرفت. رسانه‌های عرب زبان همچنین اعلام کردند که شهرک‌نشینان نیز با چراغ سبز نظامیان صهیونیست وارد مسجدالاقصی شدند.

در همین حال، فلسطین الیوم اعلام کرد که در جریان یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی شماری از شهروندان فلسطینی بازداشت شدند. همزمان، نظامیان صهیونیست به نقاط مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی نیز یورش برده و ۱۵ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام دستگیر کردند.

این اقدامات خصمانه در حالی است که صهیونیست‌ها در نبرد شمشیر قدس متحمل ضربات سنگینی شدند. در همین ارتباط، «خالد البطش» عضو ارشد حماس گفته بود: گروه‌های مقاومت در نبرد شمشیر قدس موفق شدند بینی صهیونیست‌ها را به خاک بمالند. نبرد شمشیر قدس در واقع یک نقطه تحول راهبردی برای مقاومت فلسطین بود.

البطش در ادامه یادآور شد: این رژیم صهیونیستی بود که با اقدامات خصمانه خود به ویژه در منطقه شیخ جراح باعث وخامت اوضاع امنیتی در اراضی اشغالی شد. عملیات‌های موشکی مقاومت فلسطین، صهیونیست‌ها را غافلگیر کرد.

عضو دفتر سیاسی حماس با بیان اینکه گروه‌های مقاومت از سلاح خود برای دفاع از مسجدالاقصی استفاده کردند، گفت: در حال حاضر گروه‌های مقاومت فلسطین برای یک رویارویی احتمالی دیگر با رژیم صهیونیستی کاملاً آماده هستند.