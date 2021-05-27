به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز (پنجشنبه) در بازدید از بیمارستان میلاد، در جمع مسئولان و کادر درمان، نظام سلامت توانمند و کارآمد که کادر درمان آن دغدغه حقوق و معیشت نداشته باشند را از شاخص‌های توسعه‌یافتگی و تولید قدرت در کشور دانست.

وی خاطرنشان کرد: توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران از برنامه‌های اصلی دولت او خواهد بود.

رئیسی با اشاره به تحقق بخشی از مطالبات پرستاران با پیگیری‌هایی که در دستگاه قضایی صورت گرفت گفت: دولت او همه تلاش خود را برای اجرای قانون نظام پرستاری و حل مسئله تعرفه‌گذاری به کار خواهد گرفت.

این کاندیدای ریاست جمهوری جامعه پزشکی را از جوامع مرجع در کشور معرفی، و کادر درمان را چهره های ماندگار ایرانی در یک سال اخیر قلمداد، و تاکید کرد: باید با برطرف کردن نیازمندی‌های پزشکان، پرستاران و مجموعه کادردرمانی جایگاه و منزلت آنان را ارتقا داد.

وی با اشاره به گام‌هایی که برای تحقق دولت الکترونیک در نظام سلامت برداشته شده متذکر شد: دولت الکترونیک در نظام سلامت باید به طور کامل اجرا شود و تا این نظام شکل نگیرد مشکلات برطرف نمی‌شود.

رئیسی همچنین به توزیع عادلانه نیروی انسانی در کنار جذب و بکارگیری آنان تاکید کرد و گفت: همه مردم باید از خدمات سلامت عادلانه بهره‌مند شوند.

تقویت نظام بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات از دیگر تاکیدات این کاندید ریاست جمهوری برای تحقق عدالت در نظام سلامت بود.

این کاندیدای ریاست جمهوری بر لزوم آگاهی‌بخشی مردم نسبت به حقوق سلامت نیز تاکید کرد و گفت: ارتقاء سطح سلامت غذایی، آب و هوا و محیط زیست تاثیر بسیاری در گسترش فرهنگ پیشگیری از بیماری‌ها دارد.

وی همچنین بر شفافیت در نظام سلامت و دارو و نقش آن در کاهش فساد در این حوزه، تاکید کرد و گفت: دارو از مهمترین مسایل حوزه سلامت است و کسی که با جان و سفره مردم بازی می‎کند یک جرم معلومی مرتکب نمی‌شود بلکه این اقدام نوعی جنایت نابخشودنی است.

رئیسی افزود: کسی نباید اجازه دهد جریان مافیا منافع خود را از طریق به خطر انداختن سلامت مردم و سوداگری تامین کند و بهترین کسی که می‌تواند حافظ حقوق مردم باشد دست اندرکاران نظام سلامت هستند.

این کاندیدای ریاست جمهوری توجه به نیازمندی‌ها و مشکلات معلولان و سالمندان، زنان بی‌سرپست و عموم محرومان در حوزه سلامت را از مهمترین اولویت‌های دولت مردمی دانست و تاکید کرد: دولت او در اسرع وقت واکسیناسیون برای همه احاد مردم را عملیاتی خواهد کرد.

رئیسی تاکید کرد: در واکسیناسیون همه جانبه هم تولید داخلی استفاده می کنیم، و هم از واکسن خارجی معتبر و مورد تایید نظام سلامت استفاده می‌کنیم چرا که هچ گونه کوتاهی در حفظ سلامت مردم مجاز نیست.

وی همچنین فعال شدن نظام ارجاع پزشک خانواده را برای پیشگیری از بیماری‌ها و تسریع در درمان بیماران مورد تاکید قرار داد و آن را در ارتقاء نظام سلامت کشور مؤثر دانست.

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: امروز همه دشمنان معترف هستند فشار حداکثری آنها علیه کشور و ملت ایران شکست خورده و با وجود تهدیدها و تحریم‌ها توفیقات فراوانی در عرصه علمی و پزشکی کسب کرده‌ایم.

رئیسی از تولید واکسن به عنوان یکی از دستاوردهایی یاد کرد که با اراده جوانان ایرانی رقم خورد و آن را عنوان نقطه افتخار و اقتدار ملی دانست.

وی با اشاره به امکانات، نیروی انسانی کارامد و اعتبارات موجود در کشور گفت: برای دولت امکان‌پذیر است ۵۰ درصد هزینه درمان را از سبد خانوار کاهش دهد تا بیماران جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند.

رئیسی همچنین به مشکل برخی اقشار جامعه برای تامین پیش‌پرداخت هزینه درمان اشاره کرد و گفت: این معضل را از طریق ارائه کارت سلامت در دولت خود حل خواهد کرد.

این کاندیدای ریاست جمهوری از عدم اجرای برخی سیاست‌های کلان نظام و قوانین گلایه کرد و گفت: سیاست جمعیت، توسعه خدمات ناباروری و قانون تعرفه پرستاری باید بدون چون و چرا اجرا شود. از برنامه های قطعی دولت مردمی سیزدهم توسعه خدمات درمان ناباوری همه زوج های جوان است.

وی در پایان سخنان خود از تلاش‌های کادر درمان کشور در صیانت از سلامت و جان مردم در مقابله با ویروس کرونا تشکر کرد و آن را مجاهدت عظیمی دانست که در تاریخ پزشکی کشورمان ماندگار شد.

در این جلسه، رئیس بیمارستان میلاد و تعدادی از نمایندگان بخش‌های مختلف این مجموعه و ۲ تن از اعضای کمیسسیون بهداشت و درمان به بیان دیدگاه های خود درباره چالش‌ها و مشکلات حوزه بهداشت و درمان پرداختند.

یکی از سخنرانان از بیمه به عنوان پاشنه آشیل عدالت در سلامت و از تضاد منافع به عنوان پاشنه آشیل حکمرانی در حوزه سلامت یاد کرد.

نماینده پرستاران نیز با اشاره به افزایش حقوق ۵۰ درصدی پرستاران در بیمارستان‌های دولتی، خواستار اجرای این قانون درباره پرستاران شاغل در بیمارستان‌های خودگردان شد.

سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به بیمارستان میلاد ضمن عیادت از برخی بیماران بستری در این مجموعه درمانی، به صورت چهره به چهره با برخی مراجعه کنندگان، پزشکان و پرستاران به گفت‌وگو پرداخت.