بازسازی تل زینبیه ۸۰ درصد پیشرفت کرده است

یوسف افضلی معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات تل زینبیه گفت: تل زینبیه بخشی از طرح جامع توسعه حرم امام حسین (ع) در کربلا است. در حدود ۵ هزار متر مربع در مجموع صد و چهل و شش هزار متر ساخته می‌شود و حرم فعلی امام حسین (ع) را چهارده برابر گسترش می‌دهد و در سازه اش نیز ۸۰ درصد پیشرفت کرده است.

وی با اشاره به پایان رساندن تل زینبیه در سال ۱۴۰۰ گفت: مساحت تل زینبیه که کمتر از ۵۰۰ مترمربع بود، در طرح توسعه افزایش می‌یابد که عملیات بازسازی آن از اواخر سال ۹۵ به همت ستاد بازسازی آغاز شده است. تل زینبیه در طرح جدید در دو طبقه زیارتی پیش‌بینی شده است که سازه بتنی آن تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در اربعین سال ۱۴۰۰ بنا بر قول‌هایی که به ما داده شده است امیدواریم تل زینبیه به بهره برداری برسد.

افضلی ادامه داد: امیدواریم در اربعین حسینی امسال مقام حضرت زینب (س) آماده شود که در گذشته مساحتی ۵۰۰ متری داشته و اکنون بالغ بر سه هزار متر داراست. در صورت اجازه از سوی ستاد ملی کرونا استفاده از سرویس‌های بهداشتی برای زائران اربعین حسینی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و در صورت عدم حضور زوار ایرانی، زائران عراقی از آن استفاده خواهند کرد.