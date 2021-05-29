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۸ خرداد ۱۴۰۰، ۱۷:۴۶

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی:

مدیرانی که با قانون حدنگار همکاری نکنند مواخذه می‌شوند

مدیرانی که با قانون حدنگار همکاری نکنند مواخذه می‌شوند

تبریز- رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر عزم جدی این مجموعه برای اجرای قانون حدنگار گفت:مدیرانی دستگاه‌های اجرایی که دراجرای این قانون با دادگستری استان همکاری نکنند،مواخذه میشوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی روز شنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان، افزود: بدون تردید اجرای درست و سریع این قانون مانعی جدی و مهم بر سر راه زمین خواری است و اگر مدیری در راستای اجرای این قانون در آذربایجان شرقی همکاری نکند به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون در آذربایجان شرقی اقدامات خوبی در جهت اجرایی شدن قانون حدنگار انجام شده است، اظهار کرد: البته باید بیش از پیش این اقدامات گسترش یابد چراکه لازمه تثبیت مالکیت اراضی دولتی اجرای این قانون مهم و حیاتی است.

خلیل اللهی ادامه داد: از ابتدای شروع موضوع اجرای قانون جامع حدنگار تا پایان سال گذشته بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی در آذربایجان شرقی تثبیت شده که از این مقدار نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار طی سال گذشته تثبیت شده است.

وی اضافه کرد: تثبیت اراضی ملی نشان دهنده این است که در صورتی که با عزم راسخ امور را پیش ببریم به طور قطع این امر محقق خواهد شد و تنها راه پیشگیری از زمین خواری و تصرف اراضی دولتی و منابع طبیعی نیز اجرای دقیق قانون جامع حد نگار است.

خلیل اللهی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص آزادسازی حریم بستر رودخانه‌های استان، گفت: در رابطه با آزادسازی حریم بستر رودخانه‌ها در نقاط مختلف استان اقدامات خوبی انجام شده که قابل قدردانی است که در این رابطه عملکرد امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بسیار خوب بوده است.

کد مطلب 5222873

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