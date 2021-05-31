  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۸:۱۱

«ژاردیم» با ۳۲ میلیون در الهلال؛

جشن قهرمانی حریف استقلال در عربستان/جدایی ستاره ایتالیایی قطعی شد

تیم فوتبال الهلال که قهرمانی‌اش در لیگ عربستان را قطعی کرده بود، با کسب پیروزی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد و جام قهرمانی را تحویل گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام و پایانی مسابقات لیگ فوتبال عربستان شب گذشته برگزار شد. الهلال که هفته گذشته به عنوان قهرمانی این رقابتها رسیده بود، شب گذشته به مصاف الفیصلی رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد تا با کسب ۶۱ امتیاز به کار خود در این رقابت‌ها پایان بدهد. بعد از این بازی، جام قهرمانی عربستان به تیم الهلال داده شد و اعضای این تیم قهرمانی خود را جشن گرفتند.

قهرمانی الهلال با «مورایس» مربی پرتغالی رقم خورد اما این مربی در الهلال ماندنی نیست. «لئوناردو ژاردیم» دیگر مربی پرتغالی با الهلال به توافق رسیده و با مبلغ ۳۲ میلیون ریال سعودی به زودی جانشین مورایس می‌شود.

از سوی دیگر سایت «کوره» خبر داد که کار «سباستین جووینکو» ستاره ایتالیایی در الهلال تمام شده است. جووینکو که حتی شب گذشته برای الهلال گلزنی کرد، فصل بعد در الهلال نخواهد بود.

الهلال حریف استقلال ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است.

کد خبر 5224165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها