جشن قهرمانی حریف استقلال در عربستان/جدایی ستاره ایتالیایی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام و پایانی مسابقات لیگ فوتبال عربستان شب گذشته برگزار شد. الهلال که هفته گذشته به عنوان قهرمانی این رقابتها رسیده بود، شب گذشته به مصاف الفیصلی رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد تا با کسب ۶۱ امتیاز به کار خود در این رقابت‌ها پایان بدهد. بعد از این بازی، جام قهرمانی عربستان به تیم الهلال داده شد و اعضای این تیم قهرمانی خود را جشن گرفتند.

قهرمانی الهلال با «مورایس» مربی پرتغالی رقم خورد اما این مربی در الهلال ماندنی نیست. «لئوناردو ژاردیم» دیگر مربی پرتغالی با الهلال به توافق رسیده و با مبلغ ۳۲ میلیون ریال سعودی به زودی جانشین مورایس می‌شود.

از سوی دیگر سایت «کوره» خبر داد که کار «سباستین جووینکو» ستاره ایتالیایی در الهلال تمام شده است. جووینکو که حتی شب گذشته برای الهلال گلزنی کرد، فصل بعد در الهلال نخواهد بود.

الهلال حریف استقلال ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است.