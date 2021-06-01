به گزارش خبرنگار مهر، این ورزشکاران مسیر ۸۰۰ کیلومتری مزار شهدای گمنام ارومیه تا حرم حضرت امام. ره. را با شعار میثاق با ولایت و حضور پرشور در انتخابات به مدت چهار روز و با مشارکت بسیج ورزشکاران، شهرداری ارومیه، و اداره کل ورزش و جوانان استان طی خواهند کرد

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی در آئین بدرقه این دوچرخه سوران گفت: یاد و خاطره شهدا و امام. ره. همیشه در فضای جامعه زنده است و حضور باشکوه در انتخابات ۲۸ خرداد لبیک به فرامین رهبری و عمل به وصایای شهدا است.

تقی نجمی ادامه داد: این تور از امروز ۱۰ خرداد از محل یادمان شهدای گمنام ارومیه آغاز شد و بعد از طی ۸۰۰ کیلومتر در ۱۴ خرداد در تهران به اتمام می‌رسد.

وی افزود: رکاب زنان در شهرهای تبریز، میانه، زنجان، قزوین و تهران توقف کرده و برنامه‌های مختلف فرهنگی از جمله دیدار با ائمه جمعه، خانواده شهدا و زیارت مزار شهدا را با هدف تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در برنامه دارند.

نجمی هدف از برگزاری این تور انتقال پیام شهدا به مردم، اطاعت و حمایت از مقام معظم رهبری، پاسداری از خون شهدا، اشاعه فرهنگ شهادت بین قشر جوان، ترویج فرهنگ اتحاد و تشویق مردم برای شرکت در انتخابات و اعلام حضور نیروهای بسیجی از اهداف این تور است.