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۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۹:۲۹

در آستانه سالروز ارتحال امام (ره)؛

رکاب‌زنان آذربایجان‌غربی راهی حرم امام خمینی (ره) شدند

رکاب‌زنان آذربایجان‌غربی راهی حرم امام خمینی (ره) شدند

ارومیه - در آستانه سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره)، ۱۴ دوچرخه سوار حرفه‌ای آذربایجان غربی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهدای والامقام عازم حرم بنیانگذار کبیر انقلاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این ورزشکاران مسیر ۸۰۰ کیلومتری مزار شهدای گمنام ارومیه تا حرم حضرت امام. ره. را با شعار میثاق با ولایت و حضور پرشور در انتخابات به مدت چهار روز و با مشارکت بسیج ورزشکاران، شهرداری ارومیه، و اداره کل ورزش و جوانان استان طی خواهند کرد

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی در آئین بدرقه این دوچرخه سوران گفت: یاد و خاطره شهدا و امام. ره. همیشه در فضای جامعه زنده است و حضور باشکوه در انتخابات ۲۸ خرداد لبیک به فرامین رهبری و عمل به وصایای شهدا است.

تقی نجمی ادامه داد: این تور از امروز ۱۰ خرداد از محل یادمان شهدای گمنام ارومیه آغاز شد و بعد از طی ۸۰۰ کیلومتر در ۱۴ خرداد در تهران به اتمام می‌رسد.

وی افزود: رکاب زنان در شهرهای تبریز، میانه، زنجان، قزوین و تهران توقف کرده و برنامه‌های مختلف فرهنگی از جمله دیدار با ائمه جمعه، خانواده شهدا و زیارت مزار شهدا را با هدف تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در برنامه دارند.

نجمی هدف از برگزاری این تور انتقال پیام شهدا به مردم، اطاعت و حمایت از مقام معظم رهبری، پاسداری از خون شهدا، اشاعه فرهنگ شهادت بین قشر جوان، ترویج فرهنگ اتحاد و تشویق مردم برای شرکت در انتخابات و اعلام حضور نیروهای بسیجی از اهداف این تور است.

کد مطلب 5225224

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