تبلیغاتی که ضد تبلیغ شد/حضور پررنگ بانوان در ستادهای داوطلبان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت داوطلبان در انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان و همچنین انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری روز به روز گرم‌تر می‌شود، پس از دعواهای فضای مجازی بر سر دفتر ستاد مرکزی و انتشار ویدئوهای نامربوط این بار طرفداران داوطلبان بنرهای تبلیغاتی رقبا را در تیررس قرار داده و نقدهایی را بر متن و عکس استفاده شده برای داوطلبان وارد کردند، البته قابل ذکر است که بین طرفداران یک داوطلب ریاست جمهوری نیز در این زمینه بحث و گفت و گو ها بالا گرفته است.

از سوی دیگر نیز در حوزه انتخابات شوراهای شهر شاهد هستیم که صفحات مجازی داوطلبان به جای پرداختن به انتخابات ششمین دوره شورای شهر بیشتر در زمینه انتخابات ریاست جمهوری فعالیت دارند.

گفت و گو به جای تبلیغات محیطی

در سوی دیگر تبلیغات داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ شاهد عدم هماهنگی در انتصاب رؤسای ستادها در استان اصفهان هستیم به گونه‌ای که با وجود مشخص شدن رئیس ستاد اما مجدداً خبری از انتصاب فرد دیگری به عنوان رئیس ستاد دست به دست شد که البته هنوز اعتبار و سند آن مشخص نشده است و این امر بیانگر داغ بودن بازار شایعه و خبرهای کذب انتخاباتی در این استان است.

در ستاد استانی جلیلی نیز امروز جلسه کارگروه ستادهای مردمی و شهرستان‌ها و همچنین تولید محتوا و عملیات‌های میدانی برگزار شد. بنا بر اصول تبلیغاتی ستاد این داوطلب ریاست جمهوری بر این است تا به جای تبلیغات پرهزینه و بدون محتوا، بیشتر از طریق ارتباط‌گیری مستقیم با مردم و توضیح برنامه‌ها به فعالیت خود ادامه دهد.

استفاده از ظرفیت بانوان در ستادها

حضور بانوان در ستادهای انتخاباتی ۱۴۰۰ گویا رنگ و بوی دیگری به خود دارد، چرا که این روزها استفاده از ظرفیت اجتماعی و قدرت فکری و تخصصی بانوان فرهیخته و توانمند به عنوان بخش اثرگذار جامعه و همکاری با ستادهای مردمی خودجوش و آتش به اختیار که مسئولین آنها توسط ستاد کشوری انتخابات شورای وحدت تعیین و منصوب شده و به صورت مستقل اداره می‌شوند نیز از جمله موارد مهم مد نظر در این حکم به شمار می‌رود.

استفاده از ظرفیت بسیج برای تأمین امنیت انتخابات

تأمین امنیت انتخابات نیز از ضروریات برگزاری بزرگترین اتفاق کشور در سال ۱۴۰۰ است، در این ارتباط فرمانده نیروی انتظامی کشور در حاشیه یادواره شهدای روستای علی آباد شهرستان آران و بیدگل گفت: با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور، نیروی انتظامی مسئول امنیت انتخابات پیش رو و برنامه‌ریزی برای بهتر برگزار شدن این انتخابات صورت گرفته است.

سردار سرتیپ حسین اشتری با اشاره به اینکه در این انتخابات، از کمک نیروهای بسیج نیز استفاده می‌کنیم افزود: در همه استان‌ها فرماندهان سپاه و انتظامی برای امنیت انتخابات هماهنگی کرده‌اند.

وی گفت: انتخابات مانند دوران دفاع مقدس سرنوشت ساز و همانگونه که مردم در دفاع مقدس، حماسه آفریدند در این انتخابات نیز بنا بر توصیه، ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای بار دیگر حماسه خلق می‌کنند.

تأثیر مشارکت مردم در روابط خارجی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در انتخابات منجر به تأمین امنیت عمومی خواهد شد، اضافه کرد: مشارکت در روابط خارجی نیز تأثیر بسزایی دارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: از همه مردم ایران و هم استانی‌ها درخواست داریم نامهربانی برخی از مسئولان را به پای انتخابات نگذارند و پای صندوق‌های رأی حضور یابند و پای ایران بایستند.

اتمام مصاحبه داوطلبان شورای شهر

قرارگاه‌های انتخاباتی در استان اصفهان در کنار رصد و پیگیری روند برگزاری انتخابات و حمایت از داوطلبان ریاست جمهوری، حمایت از داوطلبان شوراهای شهر را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند، مهران زینلیان، دبیر قرارگاه انتخاباتی گام دوم در این ارتباط گفت: حدود ۸۰ مصاحبه تابه‌حال داشتیم و برای هر نفر هم حداقل یک ساعت وقت گذاشته شد؛ مصاحبه‌ها اکثراً انجام شده و تا آخر یا اواسط هفته آینده لیست نهایی قرارگاه انتخاباتی گام دوم اعلام خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مجمع نیروهای انقلاب استان اصفهان با بیان اینکه این مجمع وحدت را نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد می‌داند، گفت: اصل وحدت ریشه در اندیشه‌های دینی ما دارد و خواسته امام و رهبری است که متأسفانه شاهدیم هنوز این اصل نادیده گرفته می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا باطنی افزود: اصولگرایان سه الی چهار لیست برای شورای شهر اصفهان ارائه خواهند داد که البته این لیست‌ها مشترکات زیادی هم دارند.

وی با بیان اینکه این مجمع زمینه‌های ویژه بینی و سهم خواهی را حذف کرده است، گفت: مصاحبه با نامزدها کاملاً تخصصی و حرفه‌ای بوده و مبنای تصمیم‌گیری نهایی نیز رأی اکثریت خواهد بود.