«المسلم»: باید برنامه های جدیدی برای شنای جهان ارائه کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات فدراسیون جهانی شنا روز جمعه در قطر برگزار می شود و حسین المسلم تنها کاندیدای احراز این پست است. المسلم کاندیدای کویتی این پست مهم، متولد ۱۹۶۰ است و از پانزده سالگی به عضویت تیم ملی شنای کویت درآمده است که نایب رییسی فدراسیون جهانی شنا(فینا) را در کارنامه خود دارد.

خلبان کویتی که دارای مدرک دکترای افتخاری در رشته علوم ورزشی از دانشگاه کره جنوبی است علاوه بر نایب رییسی فدراسیون جهانی شنا، در کارنامه کاری اش عناوین مهمی همچون مدیر کل و معاون فنی شورای المپیک آسیا، دبیرکل کمیته ملی المپیک کویت، مدیر ارتباطات بین الملل شورای المپیک آسیا را دارد. از سال ۱۹۸۰ در سیزده دوره رقابت های المپیک زمستانی و تابستانی حضور موثر داشته و به عنوان ورزشکار نیز در رقابت های گوناگون بین المللی با لباس تیم ملی کویت حضور به هم رسانده است.

المسلم در برنامه های اعلامی اش در مسیر نامزدی ریاست فدراسیون جهانی شنا به شیوع کوید۱۹ توجه بسیاری داشته و اقدامات عملیاتی برای رشد و حرکت شنای جهان در دوران پاندمی و پس از آن به اعضای مجمع ارائه داده است.

توجه به حقوق برابر شناگران، مربیان و تمامی فعالان شنا از دیگر شعارهای انتخاباتی المسلم است و وی تاکید دارد هر عضوی از خانواده شنا با هر جنسیت، ملیت، دین و توانایی باید بدون تبعیض از حقوق برابر برخوردار باشد. قدرتمند ساختن فدراسیون های ملی شنا از دیگر برنامه های المسلم است و تاکید دارد تا خانواده شنا در برابری و مساوات، ضمن برخورداری از حقوق برابر، در شرایطی قوی تر در کنار یکدیگر به رشد و پیشرفت شنا در جهان کمک کنند.

او در بخشی از برنامه هایش اعلام کرده:« شنا یکی از بهترین راه ها برای داشتن ذهنی آرام و بدنی سالم است. ما باید یک ساختار جهانی جدید ارائه دهیم که برای تمام گروه ها فرصت های برابر فراهم کند. در گروه سنی کودکان و نوجوانان، در بخش شنا یا شیرجه ورزشکارانی برای المپیک تربیت کنیم و شرایطی را فراهم کنیم تا والدین و افرادی در سنین بالاتر هم از شنا برای حفظ سلامتی و شادابیشان استفاده کنند.»

حسین المسلم کاندیدای آسیایی ریاست فدراسیون جهانی شنا همچنین برنامه هایی را برای استفاده از اسپانسرها ارائه کرده و معتقد است برای حمایت از میلیون ها دوست دار شنا در سراسر جهان باید برنامه های آموزشی و حمایتی در نظر گرفت. او آب را یکی از در دسترس ترین امکانات جهان می داند و در تلاش است با ارائه ایده های جدید و اجرایی کردن آن با استفاده از سرمایه های جدید جهانی، امکانی امن و قابل دسترس برای تمامی مردم جهان را فراهم کند.