به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «باب منندز» سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی و «لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی آمریکا در مطلبی که روز پنج شنبه (۱۳ خرداد) در روزنامه واشنگتن پُست منتشر شد، راه اندازی یک بانک سوخت هسته‌ای منطقه‌ای در خلیج فارس را به عنوان یک طرح جایگزین برای توافق هسته‌ای ایران (برجام) و همچنین راهی برای تأمین قدرت اتمی امن و بی خطر پیشنهاد کردند.

این دو سناتور در اظهاراتی پیرامون این رویکرد جدید مدعی شدند که طرح فوق باعث «چندجانبه شدن» موضوع هسته‌ای شده و از مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه جلوگیری می‌کند. افزون بر این به گفته آنان، این طرح از حمایت دوحزبی در ایالات متحده برخوردار است.

این دو سناتور در ادامه ادعاهای خود افزودند که «چنانچه مقامات ایران به درستی خواهان یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای باشند، پس باید از تشکیل یک بانک سوخت هسته‌ای در منطقه خاورمیانه استقبال کنند!»

این دو سناتور آمریکایی همچنین مدعی شدند که «یک بانک سوخت هسته‌ای منطقه‌ای منبعی معتبر، مقرون به صرفه و شفاف برای تأمین سوخت هسته‌ای هر کشوری است که یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و تجاری را دنبال می‌کند».

این سناتورهای آمریکایی همچنین ادعا کردند که اگر ایالات متحده خواهان دریافت امتیاز بیشتر از ایران است، باید در ازای تشویق به انجام گفتگوهایی گسترده‌تر برای جلوگیری از نفوذ فزاینده تهران در منطقه، آمادگی رفع تحریم‌های بیشتر را نیز داشته باشد.

گفتنی است، نخستین بانک سوخت هسته‌ای منطقه‌ای در آگوست ۲۰۱۷ در قزاقستان و توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل شد تا در شرایط قطع یا بروز اختلال در تحویل سوخت هسته‌ای، دسترسی به اورانیوم را تضمین کند.