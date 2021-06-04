مردم سالاری دینی با حاکمیت جمهوری اسلامی تجلی پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه امروز در مسجد جامع شهر کرمانشاه با بیان اینکه امام خمینی (ره) با انقلاب اسلامی ایران در دنیا زلزله به راه انداخته و توازن قدرت را بر هم زد، اظهار کرد: امام راحل با ورود به تمامی مشکلات سیاسی ایران ریشه آن‌ها را از بین برده و در مقابل دنیا ایستاد.

وی تشکیل حکومتی بر مبنای اسلام ناب و متکی بر مردم‌سالاری برخاسته از عمق اسلام را مهمترین ابتکار امام راحلِ عظیم‌الشأن دانست و افزود: امام راحل الگویی برای اسلام و جهان شده و به تمامی دنیا بصیرت و آگاهی داد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: وحدت مسلمین و مردم سالاری دینی با حاکمیت جمهوری اسلامی تجلی پیدا کرده است.

وی با اشاره به وجود گرانی و فشارهای اقتصادی و لزوم حل آن در داخل کشور گفت: کشور را همانگونه که در دوران هشت سال دفاع مقدس اداره شد، می‌توان اداره کرد زیرا که جوانان در زمان انقلاب به تنهایی از اسلام دفاع کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: با انتخاب صحیح و روی کار آمدن مدیریت اسلامی و مردمی باید ناکارآمدی و ضعف در مدیریت‌ها را حل کرد، البته مردم نباید به وعده‌ها و حرف‌ها اکتفا کنند.

علما با بیان اینکه کاندیداها باید با مردم صادق باشند و شعارهایی که به آن‌ها اعتقاد ندارند را نباید بگویند، افزود: رهبر معظم انقلاب تشویق به مشارکت در انتخابات را وظیفه تمامی جامعه دانسته و فرمودند که تمامی آحاد مردم اعم از خانواده، دوستان و آشنایان را به مشارکت در انتخابات دعوت کنند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: ایران اسلامی به برکت وجود ولایت فقیه در تمام دنیا استقامت خود را نشان داده و قدرت بلامنازع است، امنیت حاکم در ایران و توسعه و تحول نظام اسلامی ایران به برکت وجود انقلاب اسلامی ایران و رهبری امام راحل و امام خامنه‌ای بوده است.

علما گفت: بنا بر گفته امام خامنه‌ای حکومت‌ها بدون پشتوانه مردمی، چاره‌ای جز روی آوردن به زور و ظلم ندارند که ظلم در حکومت اسلامی جایز نبوده و تحقق حکومت اسلامی و ادامه آن، فقط با پشتوانه مردمی امکان‌پذیر است، امام راحل در این زمینه کلمات «جمهوری» و «اسلامی» یعنی «حاکمیت اسلام» و «حاکمیت مردم» را گره‌گشای تمامی مشکلات می‌دانستند.