آیفون ۱۲ برای مبتلایان به آریتمی قلبی خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی اپل از سری جدید آیفون ۱۲ رونمایی کرد. این سری مجهز به یک ویژگی بسیار جدید به نام سیستم شارژ MegaSafe است که به کاربران اجازه می‌دهد آیفون‌هایشان را با یک دستگاه بی سیم شارژ کنند. اما اکنون گزارش‌هایی درباره خطر این دستگاه برای برخی کاربران منتشر شده است.

طبق تحقیقی که در ژورنال انجمن قلب آمریکا ( the Journal of the American Heart Association) منتشر شده، آیفون ۱۲ پرو مکس امواج الکترومغناطیسی و رادیویی ایجاد می‌کند که فعالیت دستگاه‌های ضربان ساز و الکتروشوک (دفیبریلاتور) را مختل می‌کند از این رو بیماران مبتلا به آریتمی قلبی نباید از این دستگاه‌ها استفاده کنند.

محققان در یک آزمایش از دستگاه‌های کمک پزشکی مربوط به برندهای مشهور (مد ترونیک، آبوت و بوستون ساینتیفیک) به عنوان شبیه سازهای داخلی و خارجی استفاده کردند. آیفون‌هایی نیز روی پوست یا قفسه سینه شرکت کنندگان قرار گرفت.

نتایج نشان داد این دستگاه‌ها به اختلال در عملکرد ۸ مورد از ۱۱ دفیبریلاتورهای قابل کاشت (CIED )خارجی و هر ۳مورد داخلی منجر شده‌اند.

کارشناسان تاکید دارند دلیل این امر وضعیت معکوس آهنربا در CIED ها است که به دلیل آهنرباهای خارجی تعبیه شده در موبایل مختل می‌شود. آهنرباهای به کار رفته در آخرین سری آیفون به اندازه‌ای قدرتمند هستند که روی CIED های تأثیر می‌گذارند.

مؤلفان این تحقیق در این باره نوشته‌اند: فناوری MegaSafe در آیفون ۱۲ پرو مکس به اختلال در عملکرد آهنربایCIED منجر می‌شود و ممکن است آنها را از کار بیندازد.

کارشناسان توصیه کرده‌اند افرادی که از ضربان ساز و الکتروشوک استفاده می‌کنند از آیفون‌های جدید دور بمانند. زیرا ممکن است این آیفون‌ها از فاصله ۱.۵ متری برخی از CIED ها را مختل کنند.