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۲۰ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۳۵

تورنمنت بین‌المللی پیتلاسینسکی؛

تیم منتخب کشتی فرنگی راهی لهستان شد

تیم منتخب کشتی فرنگی راهی لهستان شد

تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام پیتلاسینسکی صبح امروز (پنج شنبه) راهی لهستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام پیتلاسینسکی لهستان طی روزهای ۲۲ و ۲۳ خردادماه در شهر ورشو لهستان برگزار می‌شود.

ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی – مهدی بالی
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی، امین میرزازاده، علی اکبر یوسفی
مربیان: رسول جزینی، عادل بالی تبار

بر اساس برنامه اعلامی، مسابقات اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم روز شنبه و رقابت‌های اوزان ۶۰، ۶۳، ۷۲، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم روز یکشنبه برگزار می‌شود.

مراسم وزن کشی و قرعه کشی ساعت ۱۱، رقابت‌های مقدماتی ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ و مسابقات رده بندی و فینال ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳ به وقت کشورمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5231487

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