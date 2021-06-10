تیم منتخب کشتی فرنگی راهی لهستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام پیتلاسینسکی لهستان طی روزهای ۲۲ و ۲۳ خردادماه در شهر ورشو لهستان برگزار می‌شود.



ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:



۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی – مهدی بالی

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی، امین میرزازاده، علی اکبر یوسفی

مربیان: رسول جزینی، عادل بالی تبار



بر اساس برنامه اعلامی، مسابقات اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم روز شنبه و رقابت‌های اوزان ۶۰، ۶۳، ۷۲، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم روز یکشنبه برگزار می‌شود.

مراسم وزن کشی و قرعه کشی ساعت ۱۱، رقابت‌های مقدماتی ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ و مسابقات رده بندی و فینال ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳ به وقت کشورمان برگزار خواهد شد.