تیم منتخب کشتی فرنگی راهی لهستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام پیتلاسینسکی لهستان طی روزهای ۲۲ و ۲۳ خردادماه در شهر ورشو لهستان برگزار میشود.
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی – مهدی بالی
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی، امین میرزازاده، علی اکبر یوسفی
مربیان: رسول جزینی، عادل بالی تبار
بر اساس برنامه اعلامی، مسابقات اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم روز شنبه و رقابتهای اوزان ۶۰، ۶۳، ۷۲، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم روز یکشنبه برگزار میشود.
مراسم وزن کشی و قرعه کشی ساعت ۱۱، رقابتهای مقدماتی ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ و مسابقات رده بندی و فینال ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳ به وقت کشورمان برگزار خواهد شد.
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