خورشید گرفتگی قابل رصد در ایران ۶سال دیگر رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی سراجی کارشناس نجوم امروز در نشست مجازی «همنشینی با خورشید» که به صورت آنلاین برگزار شد گفت: خورشید گرفتگی امروز پنج شنبه ۲۰ خرداد از کشور کانادا ساعت ۹ صبح به وقت جهانی آغاز شد و اوج این گرفت در گریلند بود.

وی ادامه داد: زمان اوج کسوف امروز پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۱۰ و ۴۲ دقیقه به وقت جهانی است و در ساعت ۱۵ و ۲۳ دقیقه همین روز (به وقت ایران) ماه به وضعیت ماه نو در خواهد آمد و دوره ۲۹.۵ شبانه روزه خود را به گرد زمین کامل می‌کند.

به گفته سراجی، این خورشیدگرفتگی که بیشتر مناطق شمالی کره زمین را شامل می‌شود، متعلق به ساروس (دوره) ۱۴۷ است. این رخداد بیست و سومین کسوف از ۸۰ خورشیدگرفتگی این ساروس به حساب می‌آید و تا ۶۳۰ کیلومتر پهنای قرارگیری سایه در مناطق شمالی کره زمین خواهد بود. همچنین به مدت ۳ دقیقه و ۵۱ ثانیه حداکثر مدت گرفت حلقوی خواهد بود.

خورشید گرفتگی قابل رصد در ایران تا ۶سال دیگر

وی ادامه داد: بهترین خورشید گرفتگی جزئی ایران ۱۱ مرداد سال ۱۴۰۶ رخ خواهد داد که اوج این گرفت خورشیدی در مصر بوده و ۶.۵ دقیقه به طول می‌انجامد.

کارشناس نجوم با اشاره به وضعیت این گرفت در ایران، اظهار کرد: شهرهای جنوب غربی کشور بهترین وضعیت رصد خورشید گرفتگی ۱۴۰۶ را خواهند داشت.

سراجی ادامه داد: شهرهای جنوب غربی کشور ۸۰ درصد گرفت را می‌توانند به خوبی رصد کنند.

به گزارش مهر، در این رویداد تصاویر زنده از خورشید گرفتگی امروز پخش شد.

بیژن نوروز مدیر یک استارت‌آپ امروز در نشست مجازی «همنشینی با خورشید» که به مناسبت خورشید گرفتگی امروز ۲۰ خرداد ماه به صورت آنلاین برگزار شد گفت: ما در صدد هستیم استفاده از موسیقی پدیده‌های نجومی را برای مخاطبان تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا موجب شده که بسیاری از ارتباطات بین المللی در حوزه نجوم قطع شود، گفت: اما ما همواره در صدد هستیم این حوزه را سرپا نگه داریم و کماکان به فعالیتهای خود ادامه می دهیم.

مدیر استارت‌آپ گفت: همچنین ما در این استارت‌آپ فعال در حوزه موسیقی در نجوم تلاش می‌کنیم با پروژه کاوشگر خورشیدی همکاری کنیم.

نوروز در خصوص این پروژه گفت: این پروژه برای تحقیقات روی خورشید اجرایی شده است. محققان این پروژه در حال ساخت مستنداتی از این طرح هستند که بخش تدوین موسیقی آن به ما واگذار شده است.