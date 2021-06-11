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۲۱ خرداد ۱۴۰۰، ۹:۲۵

لیگ ملت‌های والیبال - ایتالیا؛

ترکیب تیم ملی ایران برابر آلمان اعلام شد/برنامه دیدارهای روز جمعه

ترکیب تیم ملی ایران برابر آلمان اعلام شد/برنامه دیدارهای روز جمعه

ترکیب تیم ملی والیبال ایران برای دیدار با آلمان در لیگ ملت‌ها که به میزبانی ایتالیا برگزار می‌شود اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال مردان ایران برای برگزاری نهمین بازی خود در مسابقات لیگ ملت‌ها از ساعت ۱۲:۳۰ جمعه به مصاف آلمان می‌رود.

با اعلام ولادیمیر آلکنو ایران با ترکیب ۱۴ نفره میلاد عبادی‌پور، رضا عابدینی، سعید معروف، سیدمحمد موسوی، پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت‌پور، مسعود غلامی، صابر کاظمی، مرتضی شریفی، میثم صالحی، محمدطاهر وادی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار و بردیا سعادت مقابل آلمان به میدان می‌رود.

برنامه بازی‌های جمعه
ساعت ۱۲:۳۰) ایران - آلمان
ساعت ۱۴:۳۰) روسیه - اسلوونی
ساعت ۱۵:۳۰) ژاپن - آرژانتین
ساعت ۱۷:۳۰) بلغارستان - هلند
ساعت ۱۹) استرالیا - ایتالیا
ساعت ۲۰:۳۰) آمریکا - صربستان
ساعت ۲۲) فرانسه - کانادا
ساعت ۲۳:۳۰) برزیل - لهستان

کد مطلب 5231943

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