۱۵ خانه صنایع دستی طی سال جاری در گلستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، احمد تجری در آیین افتتاح خانه صنایعدستی هزاردستان در گرگان اظهارکرد: طبق آسیبشناسی صورتگرفته مشکل اصلی هنرمندان استان بحث فروش و بازاریابی است که برای رفع این مشکل بهعنوان اولین استان کشور سند تجاریسازی محصولات صنایعدستی را رونمایی کردیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان افزود: حمایت، پشتیبانی و رونق فروش تولیدات صنایعدستی از کارکردهای اصلی خانههای صنایعدستی است.
وی بیان کرد: تا ابتدای سال ۱۳۹۹ درمجموع ۱۰ خانه صنایعدستی در استان فعال بود اما در سال جاری ۱۵ خانه صنایعدستی در مرحله آماده سازی برای بهره برداری است که اثر شایانی بر حوزه فروش تولیدات هنرمندان خواهد داشت.
تجری گفت: خانه صنایعدستی هزاردستان شهرستان گرگان بااعتباری بالغبر پنج میلیارد ریال زمینه عرضه محصولات ۱۱ هنرمند را فراهم ساخته است.
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