امین بهنام؛ معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سالهاست که شمار زیادی از شیفتگان حریم رضوی در دهه کرامت از خوان با برکت امام رضا (ع) بهرهمند میشوند اما امسال با توجه به شرایط خاص کرونایی، غذای مهمانسرای حضرت به صورت بیرونبر و با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی توسط خادمان و خادمیاران آستان قدس رضوی طبخ، بستهبندی و توزیع میشود.
وی افزود: در این ایام حدود ۱۰۰ هزار پرس غذای متبرک رضوی ویژه زائران و مجاوران در وعده ناهار و شام و همچنین ۵۰ هزار پرس غذا ویژه اقشار کمبرخوردار مناطق حاشیه شهر مشهد در مهمانسرای حضرت رضا (ع) طبخ و توزیع خواهد شد.
بهنام ادامه داد: همچنین به مناسبت گرامیداشت ایام ولادت حضرت رضا (ع) و حضرت معصومه (س) با تهیه و توزیع بستههای متبرک رضوی شامل ۴۰۰ هزار بسته نبات، ۵۰ هزار بسته ویژه وعده صبحانه و همچنین ۲۰۰ هزار میان وعده شیرینی و شربت از محبان اهل بیت (ع) میزبانی خواهد شد.
معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی بیان کرد: دو نوع بستهبندی برای توزیع متبرکات رضوی در دهه کرامت رضوی طراحی شده که بر روی برخی از این بستهها احادیث و روایاتی از حضرت رضا (ع) و برخی دیگر درباره اهمیت میزبانی از زائران براساس شیوه زندگی امام خمینی (ره)، آداب زیارت در نگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و سخنان مقام معظم رهبری و بنیانگذار کبیر انقلاب (ره) به چاپ رسیده است.
لازم به ذکر است، علاقهمندان با مراجعه به سامانه خیرات و نذورات آستان قدس رضوی به نشانی nazr.razavi.ir و همچنین استفاده از اپلیکیشن رضوان و ارسال کد دستوری *۸# از طریق تلفن همراه میتوانند در این امر خیر سهیم شوند.
به همت معاونت خدمات زائرین حرم مطهر رضوی انجام میگیرد؛
توزیع ۸۰۰ هزار پرس غذا و بسته متبرک رضوی در دهه کرامت
معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی از توزیع بالغ بر ۸۰۰ هزار پرس غذا و بسته متبرک رضوی بین زائران و مجاوران در دهه کرامت با رعایت دستور العملهای بهداشتی خبر داد.
امین بهنام؛ معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سالهاست که شمار زیادی از شیفتگان حریم رضوی در دهه کرامت از خوان با برکت امام رضا (ع) بهرهمند میشوند اما امسال با توجه به شرایط خاص کرونایی، غذای مهمانسرای حضرت به صورت بیرونبر و با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی توسط خادمان و خادمیاران آستان قدس رضوی طبخ، بستهبندی و توزیع میشود.
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