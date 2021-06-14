بهسازی و معرفی بقعه شیخ شهاب الدین اهری در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان عصر دوشنبه در بازدید از بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری و تنها موزه ادب و عرفان کشور در شهرستان اهر با تاکید لزوم معرفی بیشتر مجموعه تاریخی شیخ شهاب‌الدین اهری، گفت: با توجه به قدمت کهن این مجموعه تاریخی که به دوره ایلخانی مربوط است و در کنار خود آثار بی‌نظیری از عالمان و عارفان را در تنها موزه ادب و عرفان کشور جای داده، لازم است تا بیش از پیش به معرفی آن پرداخته شود.

وی آثار موزه ادب و عرفان و بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری و همچنین دستخط‌های وزین باقی مانده از شیخ بهایی، شاهان صفوی، شاه عباس سوم و حکیم ابوالقاسم نباتی در بخش اصلی بقعه شیخ شهاب الدین اهری، بر لزوم مستندنگاری جامع این آثار فاخر تاکید کرد.

وی با اشاره به مقام استادی شیخ شهاب الدین اهری بر شیخ صفی‌الدین اردبیل و لزوم تسریع روند ثبت جهانی این مجموعه تاریخی، گفت: اقدامات ویژه‌ای برای ثبت جهانی این مجموعه تاریخی در حال انجام است که همزمان با ثبت مجموعه شیخ صفی در دستورکار قرار داده‌ایم.

مونسان اظهار داشت: موزه ادب و عرفان اهر که تنها موزه کشور در این موضوع است از غنای بالایی برخوردار است، لذا معرفی جامع آن در راستای شناخته شدن بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی اهر ضروری است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سپس در سفر به شهرستان اهر از بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری و تنها موزه ادب و عرفان کشور بازدید کرد و در ادامه دستور لایه‌نگاری تعیین حریم بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری در راستای ثبت جهانی این بنای تاریخی را صادر کرد.

المان اهر شهر ملی ورنی رونمایی شد

سپس المان ورنی اهر شهر ملی صنایع‌دستی ورنی با حضور علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان اهر رونمایی شد.

مهارت ورنی بافی ۱۹ اسفند سال ۸۸ به شماره ثبت ۸۸ در فهرست آثار میراث ناملموس کشور به ثبت رسید و به دنبال اجرای این هنر بی‌نظیر در منطقه ارسباران طی سال ۱۳۹۹، شهر ملی ورنی به مرکزیت شهرستان اهر در فهرست شهرهای ملی صنایع‌دستی کشور به ثبت رسید.

تاکنون ۵۲ اثر از تولیدکنندگان ورنی آذربایجان‌شرقی موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی شده‌اند که از این میان پنج اثر از هنرمندان نامی این استان حمید کاظم نیا، محمدقلی آقایی و مرسل مردادی موفق به دریافت مهر اصالت بین‌المللی شده‌اند.