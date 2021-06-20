منتخبان شورای اسلامی شهر مهاباد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عارف خدرلو بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر مهاباد با اتمام شمارش آرا مشخص شد و اعضای اصلی و علی‌البدل این شورا به انتخاب مردم برگزیده شدند.

وی ادامه داد: هفت برگزیده مردم برای شورای اسلامی شهر مهاباد به ترتیب "آکو جنگلی" با چهار هزار و ۹۴ رأی، "طاهر جنگلی" با سه هزار و ۹۷۸ رأی، "امید خضری" با سه هزار و ۹۱۳ رأی، "حمزه نوذری" با سه هزار و ۸۹۷ رأی، "چیا آذربار" با سه هزار و ۸۹۶ رأی، "آرش شهابی" با سه هزار و ۲۱۴ رأی و "یوسف گنجی" با ۲ هزار و ۹۴۲ رأی هستند.

فرماندار ویژه مهاباد اظهار داشت: همچنین افرادی به‌عنوان اعضای علی‌البدل شورای اسلامی این شهر معرفی شدند که به ترتیب "محمد جلال وطمانی" با ۲ هزار ۶۳۸ رأی، "امیر خلیلی" با ۲ هزار و ۵۱۴ رأی، "شادی جنگلی" با هزار و ۹۱۲ رأی و "فاطمه رحیمی" با هزار و ۶۳۰ رأی و "کمال نیرویار"با هزار و ۶۲۱ رأی را شامل می‌شوند.

در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی ۸۲۴ نامزد با یکدیگر به رقابت کردند که از این تعداد ۶۷۶ نفر در مناطق روستایی و ۱۴۸ نفر نیز در شهرهای مهاباد، خلیفان و گوگ تپه بودند.

۱۷۰ هزار و ۵۰۰ نفر در این شهرستان واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ۲۸ خردادماه جاری بودند.