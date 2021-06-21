احتمال زنده ماندن کودکان دارای والدین تحصیلکرده بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، آمار جهانی حاکی از آن است که فرزندان والدین بسیار تحصیل کرده بیشتر از دیگران زنده می‌مانند.

سطح تحصیل مادر در مورد زنده ماندن فرزندش از اهمیت بیشتری برخوردار است.

«ترخه آندرآس آیکیمو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه علوم و فن آوری نروژ، در این باره می‌گوید: «یک سال تحصیلات بیشتر برای مادر به طور متوسط با تقریباً ۳ درصد کاهش مرگ و میر همراه است.»

این یافته به اهمیت بسیار زیاد آموزش برای دختران اشاره دارد. حدوداً ۷۵۰ میلیون فرد بزرگسال قادر به خواندن و نوشتن نیستند و دو سوم آنها، زنان هستند.

این مطالعه همچنین یکی از بزرگترین مطالعاتی است که تاکنون نشان داده است تحصیلات پدر نیز نقش اساسی دارد. یافته‌های این مطالعه نشان داد خطر مرگ کودک قبل از سن ۵ سالگی، به ازای هر سال میزان تحصیل پدر با کاهش ۱.۶ درصدی روبرو است.

به گفته محققان، نرخ مرگ و میر در بین کودکان زیر ۵ سال جهان از سال ۱۹۹۰ به نصف کاهش یافته است.

اما میزان مرگ و میر نوزادان از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه، بیش از ده درصد کودکان قبل از ۵ سالگی می‌میرند. میانگین جهانی اکنون کمی کمتر از ۵ درصد است.

دلایل اصلی مرگ کودکان قبل از پنج سالگی زایمان زودرس، ذات الریه، عفونت‌های مختلف، اسهال، سوءتغذیه و مالاریا و همچنین بر عوارض مختلف در حین و بلافاصله پس از زایمان است.