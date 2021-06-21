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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۶:۲۷

رئیس آتش‌نشانی کرج خبر داد؛

نجات جان ۲۱ نفر گرفتار شده در رودخانه کرج

نجات جان ۲۱ نفر گرفتار شده در رودخانه کرج

کرج - رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، گفت: با تلاش تیم امداد و نجات سازمان، ۲۱ نفر در قالب ۵ خانواده گرفتار شده در رودخانه سرجوب حصار نجات یافتند.


به گزارش خبرنگار مهر، عباس وحیدی اظهار کرد: بعد از ظهر یکشنبه در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر گرفتار شدن چند خانواده که به علت افزایش دبی آب، هنگام بازگشت در وسط رودخانه گرفتار شده بودند، بلافاصله تیم‌های امداد و نجات سازمان از ۲ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در قالب دو تیم عملیاتی، ۲ دستگاه خودرو به فرماندهی (مسئول ایستگاه) با بهره گیری از تجهیزات نجات وتلاش، جدیت خوشبختانه موفق شدند به افراد گرفتار شده دسترسی پیدا کنند و نفرات را از غرق شدگی نجات داده و آنها را به محل امن انتقال دهند.

وی افزود: سامانه ۱۲۵ آتش نشانی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به هموطنان است و نیروهای عملیاتی این سازمان، در حوادث مختلف آماده امدادرسانی به همشهریان هستند.

کد مطلب 5240535

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