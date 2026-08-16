پورذهبی: صداقت، دقت و معنویت سه اصل مهم در کار خبرنگاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر یکشنبه در نشست خبری مشترک فرماندهی انتظامی و مرزبانی کردستان با قدردانی از تلاش خبرنگاران، اظهار کرد: خبرنگاران در ماههای اخیر در کنار مجموعههای نظامی و انتظامی حضور مؤثری داشتهاند و نقش آنان در انعکاس رویدادها و آگاهیبخشی به جامعه قابل توجه است.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه خبرنگاران افزود: نخستین اصلی که یک خبرنگار باید همواره در نظر داشته باشد، صداقت است؛ خبرنگار باید واقعیت را درست دریافت، صحیح بنویسد و همانگونه که هست منتشر کند.
نماینده ولیفقیه در کردستان، دقت را دومین ضرورت در فعالیت رسانهای عنوان کرد و گفت: همانگونه که در سخن گفتن و نوشتن ممکن است اشتباهاتی رخ دهد، خبرنگار باید در محتوای خبر و نحوه نگارش آن دقت کافی داشته باشد تا اطلاعات نادرست به جامعه منتقل نشود.
پورذهبی ادامه داد: سومین موضوعی که در کار رسانهای اهمیت دارد، معنویت و تعهد اخلاقی است و خبرنگار نباید خود را از مسئولیت اخلاقی خبر و محتوایی که منتشر میکند، جدا بداند.
وی با اشاره به سابقه فعالیت روزنامهنگاران و نویسندگان در تاریخ معاصر ایران بیان کرد: در دورههای مختلف، افراد و جریانهای گوناگونی در عرصه مطبوعات فعالیت داشتهاند، اما آنچه در فعالیت رسانهای ماندگار است، پایبندی به اصول اخلاقی و مسئولیتپذیری در برابر جامعه است.
نماینده ولیفقیه در کردستان خاطرنشان کرد: خبرنگار باید پیش از انتشار هر مطلبی این موضوع را در نظر داشته باشد که در برابر محتوای منتشرشده مسئول است و باید بتواند از عملکرد خود در برابر پروردگار متعال نیز پاسخگو باشد.
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