۱۰۰ برنامه شاخص طی هفته تبلیغ در گلستان برگزار می شود

حجت الاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: نهاد دینی فرهنگی سازمان تبلیغات در سال ۱۳۶۰ به فرمان امام خمینی (ره) و بر اساس یک نیاز ملی تأسیس شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: لذا برای شناساندن بهتر فعالیت های فرهنگی و تبلیغی برنامه هایی در استان پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: آیین اختتامیه و مراسم قرعه کشی جشنواره ملی و مجازی قرآن پرنور، جشن هفته تبلیغ، ۱۰ جرعه رضوی، جشن تکلیف ۸۰ دختر محلات حاشیه نشین، دیدار با بزرگان و علمای استان، نشست شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان و نشست شبکه تبلیغ گفتمان ساز بخشی از این برنامه ها است.

گرزین اضافه کرد: تجلیل از روحانیون جهادی فعال در ایام کرونا و مواسات، جلسه جهادگران تبلیغ، گردهمایی شبکه تبلیغ، اختتامیه طرح ایده پردازی مهندسی اجتماعی، نشست استانی امامان پایگاه فرهنگی اجتماعی، افتتاحیه نمایشگاه قرآن و گردهمایی چهره های قرآنی و فرهنگی از دیگر برنامه های شاخص در این هفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: دیدار با علمای شیعه و اهل سنت، تجلیل از پیشکشوتان تبلیغ، همایش فعالان عرصه تبلیغ و اطلاع رسانی، اختتامیه طرح ملی طواف (فراخوان آسیب های اجتماعی)، تجلیل از شهدای روحانی و تشکل های دینی و قرآنی از دیگر برنامه هایی است که دز این هفته در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص روز شمار این هفته هم گفت: رسانه گامی در گفتمان سازی انقلاب، امام محله و مسجدمحوری، تبیین اسلام ناب محمدی، تمدن سازی نوین اسلامی، حلقه های میانی جریان ساز، تبیین گام دوم انقلاب، تبلیغ و الزامات تمدنی، شهدا و جامعه سازی و انقلاب اسلامی و جهاد فرهنگی عناوین روزهای هفته تبلیغ است.