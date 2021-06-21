خلع ید۶۰۱هکتار از مراتع و جنگل های گلستان/کاهش۶ درصدی جرایم کیفری

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: آرا جایگزین حبس طی سال ۹۹ در گلستان ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته و به ۶ هزار رأی رسیده است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در سال گذشته ۱۱۸ هکتار از جنگل‌ها، ۴۸۳ هکتار از مراتع و ۶۳ هکتار از سواحل استان خلع ید شد.

وی ادامه داد: اوقات دادرسی در سراسر گلستان به دلیل کاهش ورودی پرونده‌ها کاهش یافته و در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ سه هزار پرونده کاهش ورودی داشتیم.

هاشمیان بیان کرد: به همه پرونده‌های وارده در سال ۹۹ رسیدگی شده و همچنین پنج هزار پرونده هم از سنوات قبل مختومه شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در سال گذشته کاهش هفت درصدی موجودی زندانی‌ها و کاهش ۱۲ درصدی ورودی زندانی‌ها را در سال ۹۹ شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: در سال گذشته هشت هزار و ۳۷۳ فقره معادل ۶.۱ درصد از جرایم کیفری استان کاهش یافته است.

هاشمیان ادامه داد: گلستان در ۱۰ اتهام اولویت دار، ۱۱.۵ درصد کاهش داشته که برای مثال ۳.۸ درصد پرونده‌های تصادفات، ۳۰ درصد پرونده‌های توهین و ۲۱.۵ درصد پرونده‌های ضرب و جرح کاهش داشته است.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: در دو ماه ابتدایی سال هم بازداشتی‌ها هفت درصد کاهش یافته و ۳۲۵ مورد بازدید از زندان‌ها انجام شد.

وی افزود: همچنین در سال جاری ۱۴ زندانی با پابند آزاد شده و آرا جایگزین حبس ۳۸ درصد افزایش یافته است.