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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۷:۲۳

«فدراسیون می‌تواند مرا تغییر دهد»

شفاف سازی اسکوچیچ از قراردادش با تیم ملی ایران/نیاز به تمدید نیست

شفاف سازی اسکوچیچ از قراردادش با تیم ملی ایران/نیاز به تمدید نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: تا سال ۲۰۲۳ با تیم ملی ایران قرارداد دارم و باوجود اتمام مرحله دوم انتخابی جام جهانی، نیازی به تمدید خودکار قراردادم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، باوجود صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله سوم انتخابی جام جهانی با هدایت دراگان اسکوچیچ، هنوز وضعیت این مربی برای دور بعدی مشخص نیست. در حالی که گفته می‌شود فدراسیون فوتبال تمایلی به ادامه کار با اسکوچیچ ندارد، این مربی کُروات تاکید می‌کند که تا سال ۲۰۲۳ با تیم ملی ایران قرارداد دارد و فدراسیون تنها زمانی می‌تواند قراردادش را فسخ کند که ایران به جام جهانی نرسد.

او در تازه‌ترین صحبت‌هایش با بیان اینکه قراردادش ساده و مختصر است، به قرارداد «مارک ویلموتس» سرمربی پیشین تیم ملی ایران هم کنایه زد و گفت که رقم قراردادش به اندازه ویلموتس بالا نیست.

اسکوچیچ که شب گذشته در برنامه تلویزیونی شبکه سه حضور داشت، در این باره گفت: همچنان مربی تیم ملی ایران هستم و قرارداد دارم. همین که اینجا هستم و با شما صحبت می‌کنم، معنایش این است که خانه نرفته‌ام و قرارداد دارم. البته رقم قرارداد من مثل ویلموتس بالا نیست. مشکل حل کردن قرارداد من مشکل بزرگی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مگر قرارداد شما تا پایان بازی‌های دور دوم مقدماتی جام جهانی نبوده است؟ خاطرنشان کرد: خیر، قرارداد من تا سال ۲۰۲۳ است ولی در قرارداد ذکر شده است که اگر به دور بعد صعود نکنیم یا حتی به جام جهانی نرسیم قرارداد فسخ و تمام می‌شود. قرارداد من تا سال ۲۰۲۳ است ولی بستگی به عملکرد دارد. قرارداد من موجود است. چیزهایی که واقعیت دارد را به شما می گویم.

سرمربی تیم ملی ایران در خصوص اینکه آیا قراردادش برای مرحله بعد به صورت خودکار تمدید می‌شود یا قابلیت مذاکره دارد؟ یادآور شد: خیر، قرارداد دارم. اگر شرایط عادی باشد این قرارداد تمدید می‌شود و لازم به فعال سازی و تمدید خودکار نیست. اگر نتیجه نمی‌گرفتم، قرارداد فسخ می‌شد.

«آیا الان قرارداد شما به صورت خودکار تمدید شده است؟» اسکوچیچ در پاسخ به این سوال گفت: قراردادم خودکار تمدید نشده است. در قرارداد آمده اگر شکست بخوریم و نتیجه نگیریم می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. قرارداد من بندهای زیادی ندارد و مختصر است. شاید قرارداد ویلموتس سه بار نیاز به مرور داشته باشد ولی قرارداد من جمع و جور و مختصر است. هر زمان فدراسیون فکر کند من به اندازه کافی خوب نیستم می‌توانند مرا تغییر دهند.

وی درباره اینکه آیا صحبت و مذاکره‌ای با رئیس فدراسیون فوتبال داشته است؟ تاکید کرد: صحبتی با رئیس فدراسیون فوتبال نکردم. نیازی به مذاکره نبوده است.

«آیا ارتباط شما با رئیس فدراسیون فوتبال خوب است؟» سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال، تاکید کرد: رابطه عادی و حرفه‌ای با رئیس فدراسیون دارم. انتظار رابطه خیلی دوستانه ندارم ولی حرفه‌ای کارمان را انجام می‌دهیم.

اسکوچیچ درباره اینکه بعد از صعود تیم ملی به مرحله بعد مدت زیادی با رئیس فدراسیون بوده ولی مذاکره‌ای نکرده است، گفت: درست می‌گوئید ولی موضوعی نیست که من درباره اش تصمیم بگیرم. مخاطب این سوال من نیستم. من قرارداد دارم و مسائل دیگر به من ارتباط پیدا نمی‌کند.

وی در واکنش به اینکه تمام این اتفاقات می‌تواند نشانه‌ای از عدم تمایل فدراسیون به ادامه کار با شما محسوب شود، اظهار کرد: من اینجا نیستم تا ببینم نشانه‌ها و علائم چطور است. من کارم را به خوبی انجام دادم. قرارداد دارم و مدیریت فدراسیون تصمیم خواهد گرفت. آنها مسئولیت خودشان را دارند. این تمام ماجرا است. ماجرای ساده ای است. می دانم شما دلتان می‌خواهد جواب من بیشتر باشد ولی این همه چیزی است که وجود دارد.

اسکوچیچ درباره اینکه آیا این شرایط عادی است که تاکنون با او مذاکره نشده و برنامه‌ای از وی برای اردوی بعد نخواسته‌اند؟ گفت: سخت کوشی زیادی داشتم. افتخار من است که مربی یک تیم ملی باشم. هدفم است که به جام جهانی راه یابم. تا حد قابل ملاحظه‌ای در این موفقیت سهم داشتم ولی این دیگر تصمیمش با من نیست.

وی در خصوص احساس خودش از این اتفاقات، تصریح کرد: من حرفه‌ای هستم. می‌خواهم از صمیم قلب بگویم که فکرم را درگیر این موضوعات نکردم. بعد از این دوره مسابقات آنقدر خسته بودم که حتی دیگر نمی‌توانستم بازی‌های یورو را نگاه کنم. فقط بازی‌های تیم ملی کرواسی را تماشا کردم و نتوانستم فکرم را بیش از این درگیر موضوع کنم.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه باید به ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های آسیا نگاه کنیم، در خصوص حریفان احتمالی ایران در مرحله بعد اظهار کرد: در کنار ژاپن سرگروه هستیم. باید خودمان را برای هر مسابقه‌ای مهیا کنیم. مهم نیست کدام تیم با ما هم‌گروه می‌شود. کیفیت ما آن‌قدر خوب است که در مرحله بعد هم موفق شویم. با صداقت تمام کار کردم و هرچه داشتم را گذاشتم. به من اعتماد شد و از پس آن برآمدم.

اسکوچیچ خاطرنشان کرد: ذهنم را درگیر اینکه چه تصمیمی قرار است گرفته شود نمی‌کنم. این مسئولیت من نیست. ذهنم را درگیر چیزهایی که روی آن کنترلی ندارم نمی‌کنم. سهم من در این موفقیت قابل ملاحظه بود. دوست ندارم ترحم‌برانگیز باشم یا از طرفی سیاست‌مدارانه حرف بزنم. من آمادگی ادامه دادن با تیم ملی را دارم چون ۱۵ ماه سخت کار کردم. اگر فدراسیون تصمیم دیگری داشته باشد باید بدانیم من یک آدم عادی هستم.

کد مطلب 5240538

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    نظرات

    • ماکان IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      9 2
      پاسخ
      چطوری میگه من قرارداد دارم ... ولی بعدش میگه تصمیم گیرنده من نیستم ... یعنی اینا تا سال 2023 قرار داد بستن تا وقتی که نتیجه نگیره بندازنش بیرون ... الان چطور میخوان یکی دیگه رو جایگزینش کنن ؟ مگر اینکه کاسه ای زیر نیم کاسست یا اینکه باید غرامت بدن باز هم
      • IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
        2 0
        ماکان عزیز وقتی فردی قرار داد داشته باشه و بخوایم فسخ قرار داد کنیم باید با طرف مقابل مذاکره کنیم در هر زمینه ای که باشه فوتبال و بستکبال و ساختمان سازی و... فرقی نداره
    • فرهاد یگانه IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      28 2
      پاسخ
      اسکوچیچ یکی از بهترین مربیان میباشد که تا کننون در ایران کار کرده اسکوچیچ حتی مدیریتش بالاتر از رییس فدراسیون وبالاتر از وزیر ورزش ما هست حالا چون رییس فدراسیون ما احساس ترس کرده فرار رو به جلو داره انجام میده وگفته اگر هییت مدیره فکر میکنه نیاز به مربی دیگری هست بگوید واله اگر نتیجه نگرفتیم به من
    • علی پوررستم IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      33 1
      پاسخ
      هنر مسئولان خراب کردن استعدادها و کلا افراد موفق ملی هست خواهشا لطفا به این مرد کاربلد رحم کنید .بیخیال این یه نفر بشید.با سپاس
    • جعفری IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      30 1
      پاسخ
      سلام وقتی اینقدر خوب نتیجه گرفتیم چرا مربی عوض کنیم یا حاشیه سازی
    • مرجان IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      24 9
      پاسخ
      اجرت با خداست ، حرمت یک کشور اسلامی رو نگه داشتید و برای تیم ملی ایران ارزش قائل شدید
    • مهرداد IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      38 3
      پاسخ
      همین درسته،بمون و با قدرت ادامه بده اسکوچیچ دوس داشتنی
    • اصف IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      47 4
      پاسخ
      متاسفانه در این مملکت یک قرارداد خوب با پول کم و نتیجه مطلوب به درد نمی‌خورد بلکه قراردادهای کلان برای رفت و لیس آقایان با نتیجه های نامطلوب بهتر است .... نتایج این مربی کروات واقعا شگفت انگیز بود و ادامه کار با او کاملا به صلاح ایران است ولی عده ای لفت و لیس برایشان مهمتر است تا نتیجه
    • ابراهیم رضایی IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      38 5
      پاسخ
      ایشان انسانی شریف درستکار کاربلد و بی ادعاست با توجه به عملکردش و نحوه پذیرش قراردادش قطعا" توانمندی جسارت مدیریت و نتیجه عملکرد ایشان از کیروش و برانکو خیلی بهتر خواهد بود. از قدیم گفته اند؛ دو صد گفته چون نیم کردار نبود. قسم میخورم خود کیروش هم امید نداشت که ایران با این وضعیت صعود کند.
    • علی IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      31 6
      پاسخ
      درود و سپاس بر اسکوچیچ که روح قهرمانی را روح همدلی را به بچه ها تزریق کرد او از کیروش دلار دوست خیلی سرتره البته نتایج که گرفت گویای همه چیز است.عزیزی خادم خوشی زده زیر دلت ببختمون نکنی
    • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      31 0
      پاسخ
      «هر زمان فدراسیون فکر کند من به اندازه کافی خوب نیستم می‌توانند مرا تغییر دهند.»این نهایت نجابت و شخصیت و مناعت طبع یک انسان می تواند باشد.شخصیت ایشان را با بسیاری از مربیان داخلی و خارجی مقایسه کنید.
    • حمید AU ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      24 0
      پاسخ
      بنده خداآدم کاردان وصادقی حتما باید مثل کیروش جنجالی ویا ویلموتس کارنابلد باشه گران باشه تا رسانه ها مدام درگیر باشند!!! بهتراست فدراسیون با کمکهای ایرانی هم اندیشی کنند واعتمادبه نفس سرمربی رابالا ببرند.
    • Shahbaz IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      15 1
      پاسخ
      واقعا با شخصیت و حرفه ای وکار بلده.همین که پولکی نیست خوبه.در ثانی یه مربی اینده داره .به نظر شما اگه یه مربی ایرانی میرفت بحرین خدایش صعود میکردیم؟نه.بالاخره هر مربی از یه جا شروع میکنه و الان باید به اسکوچیچ اعتماد کرد.
    • طهماسبی خسرو CW ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      18 0
      پاسخ
      بهترین گزینه برای سرمربی گری تیم ملی آقای اسکوچیچ هستند.
    • آریا IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      16 0
      پاسخ
      اسکوچیچ با مدیریت و رهبری خوب و بینظیر تو و تیم یکدست و عالی که ساختی مقتدرانه به جام جهانی صعود میکنیم و نشان میدهیم که آقای آسیا هستیم.
    • محمد زنده IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      22 0
      پاسخ
      ما حتی در زمان کی‌روش در مقابل عراق وبحرین حتی در تهران با ترس ولرز بازی میکردیم طوری که دست پامون گم میکردیم هم بازیکن هم تماشگر اما این بار درمنامه چنان با اقتدار بازی کردیم که هیچ حدیثی باقی نماند که بهترین عملکرد سال‌های اخیر داشتیم
    • حمیدرضا IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      21 0
      پاسخ
      اسکوچیچ ساده وبی ریا فدراسیون اگه صعود از این مرحله را ساده یا شانسی میدونه دوتا دیدار تدارکاتی قدر بزاره تا عیار تیم ملی وکادر فنی تو شرایط فعلی مشخص بشه تا هم خودش وهم افکار عمومی واقعیت دستش بیاد
    • کامیاب IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      17 0
      پاسخ
      درود به این مرد شریف که مربی تیم ملی بودن را افتخار می‌داند و فقط به دنبال کسب افتخار و حضور در جام جهانی است این مرد شریف کار بلد و مربی باسوادی است و این را ثابت کرده با بازی های درخشان و امیدوارکننده در دور مقدماتی اگر تعویض شود ظلمی بزرگ در حق ملت و فوتبال دوستان شده و بطور حتم خیانت است در ملت.
    • Morteza IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      12 0
      پاسخ
      اسکوچیچ ظرفیت ودانش لازم رو داره اون به فوتبال ایران کاملا شناخت داره وبنوعی مربی داخلی محسوب میشه.
    • سیاوش IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      14 1
      پاسخ
      اسکوچیچ ثابت کرد که خیلی فوتبال را بهتر از کیروش پول پرست میفهمه پس پیش بسوی جام جهانی با این مرد باشخصیت و مودب
    • انسان منصف JP ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      15 0
      پاسخ
      این جور که من متوجه شدم انگار اسکوویچ مثل مارک ویلموتس همسر وکیل نداره و قصدش کلاهبرداری نیست ، و چندان هم پول برای زد و بند نداره . قضیه ویلموتس هم چندان پیچیده نیست یه زد و بندی بین ویلموتس و کسانی که باهاش قرارداد بستن بوده که با خیال راحت رفت و شکایت کرد و پول زور رو هم گرفت عین بابک زنجانی
    • رحمان AE ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      14 0
      پاسخ
      در سخت ترین شرایط تیم را گرفته بهترین نتیجه را آورده دیگه چی میخواهید
    • حافظی IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
      3 0
      پاسخ
      یک بچه بهتر از این آقایان پرادعا قراداد را تنظیم می‌کرده ویا دستی ها پنهان واسه بیت المال، با احترام به سرمربی تیم ملی بابت نتایج ولی چندبار می‌گه من قرار داد دارم یعنی غرامت خیلی عجیب است
    • رضا IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
      1 0
      پاسخ
      میخاین قرارداد این مربی کاربلدا فسخ کنین باکی ببندین با کیروش ک هیچی بارش نیست و فقط دفاعی بازی میکنه..
    • میم IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
      1 0
      پاسخ
      زمانی که سرمربی نفت آبادان بود هر صبح ساعت پنج تو شرجی مه آلود من با چشمم میدیم مسیری با پیاده روی به سمت باشگاه و محل تمرین تیم میرفت و چقدر خاکی و بی ریا دوست داشتنی از ابتدا که از نفت جدا شد ناراحت جدایی از تیم شهرم بودم و خوشحال به نتیجه ای که برام باور بود این مرد با تیم ملی میگیره رفتنش جنا

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