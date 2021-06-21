شفاف سازی اسکوچیچ از قراردادش با تیم ملی ایران/نیاز به تمدید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، باوجود صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله سوم انتخابی جام جهانی با هدایت دراگان اسکوچیچ، هنوز وضعیت این مربی برای دور بعدی مشخص نیست. در حالی که گفته می‌شود فدراسیون فوتبال تمایلی به ادامه کار با اسکوچیچ ندارد، این مربی کُروات تاکید می‌کند که تا سال ۲۰۲۳ با تیم ملی ایران قرارداد دارد و فدراسیون تنها زمانی می‌تواند قراردادش را فسخ کند که ایران به جام جهانی نرسد.

او در تازه‌ترین صحبت‌هایش با بیان اینکه قراردادش ساده و مختصر است، به قرارداد «مارک ویلموتس» سرمربی پیشین تیم ملی ایران هم کنایه زد و گفت که رقم قراردادش به اندازه ویلموتس بالا نیست.

اسکوچیچ که شب گذشته در برنامه تلویزیونی شبکه سه حضور داشت، در این باره گفت: همچنان مربی تیم ملی ایران هستم و قرارداد دارم. همین که اینجا هستم و با شما صحبت می‌کنم، معنایش این است که خانه نرفته‌ام و قرارداد دارم. البته رقم قرارداد من مثل ویلموتس بالا نیست. مشکل حل کردن قرارداد من مشکل بزرگی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مگر قرارداد شما تا پایان بازی‌های دور دوم مقدماتی جام جهانی نبوده است؟ خاطرنشان کرد: خیر، قرارداد من تا سال ۲۰۲۳ است ولی در قرارداد ذکر شده است که اگر به دور بعد صعود نکنیم یا حتی به جام جهانی نرسیم قرارداد فسخ و تمام می‌شود. قرارداد من تا سال ۲۰۲۳ است ولی بستگی به عملکرد دارد. قرارداد من موجود است. چیزهایی که واقعیت دارد را به شما می گویم.

سرمربی تیم ملی ایران در خصوص اینکه آیا قراردادش برای مرحله بعد به صورت خودکار تمدید می‌شود یا قابلیت مذاکره دارد؟ یادآور شد: خیر، قرارداد دارم. اگر شرایط عادی باشد این قرارداد تمدید می‌شود و لازم به فعال سازی و تمدید خودکار نیست. اگر نتیجه نمی‌گرفتم، قرارداد فسخ می‌شد.

«آیا الان قرارداد شما به صورت خودکار تمدید شده است؟» اسکوچیچ در پاسخ به این سوال گفت: قراردادم خودکار تمدید نشده است. در قرارداد آمده اگر شکست بخوریم و نتیجه نگیریم می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. قرارداد من بندهای زیادی ندارد و مختصر است. شاید قرارداد ویلموتس سه بار نیاز به مرور داشته باشد ولی قرارداد من جمع و جور و مختصر است. هر زمان فدراسیون فکر کند من به اندازه کافی خوب نیستم می‌توانند مرا تغییر دهند.

وی درباره اینکه آیا صحبت و مذاکره‌ای با رئیس فدراسیون فوتبال داشته است؟ تاکید کرد: صحبتی با رئیس فدراسیون فوتبال نکردم. نیازی به مذاکره نبوده است.

«آیا ارتباط شما با رئیس فدراسیون فوتبال خوب است؟» سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال، تاکید کرد: رابطه عادی و حرفه‌ای با رئیس فدراسیون دارم. انتظار رابطه خیلی دوستانه ندارم ولی حرفه‌ای کارمان را انجام می‌دهیم.

اسکوچیچ درباره اینکه بعد از صعود تیم ملی به مرحله بعد مدت زیادی با رئیس فدراسیون بوده ولی مذاکره‌ای نکرده است، گفت: درست می‌گوئید ولی موضوعی نیست که من درباره اش تصمیم بگیرم. مخاطب این سوال من نیستم. من قرارداد دارم و مسائل دیگر به من ارتباط پیدا نمی‌کند.

وی در واکنش به اینکه تمام این اتفاقات می‌تواند نشانه‌ای از عدم تمایل فدراسیون به ادامه کار با شما محسوب شود، اظهار کرد: من اینجا نیستم تا ببینم نشانه‌ها و علائم چطور است. من کارم را به خوبی انجام دادم. قرارداد دارم و مدیریت فدراسیون تصمیم خواهد گرفت. آنها مسئولیت خودشان را دارند. این تمام ماجرا است. ماجرای ساده ای است. می دانم شما دلتان می‌خواهد جواب من بیشتر باشد ولی این همه چیزی است که وجود دارد.

اسکوچیچ درباره اینکه آیا این شرایط عادی است که تاکنون با او مذاکره نشده و برنامه‌ای از وی برای اردوی بعد نخواسته‌اند؟ گفت: سخت کوشی زیادی داشتم. افتخار من است که مربی یک تیم ملی باشم. هدفم است که به جام جهانی راه یابم. تا حد قابل ملاحظه‌ای در این موفقیت سهم داشتم ولی این دیگر تصمیمش با من نیست.

وی در خصوص احساس خودش از این اتفاقات، تصریح کرد: من حرفه‌ای هستم. می‌خواهم از صمیم قلب بگویم که فکرم را درگیر این موضوعات نکردم. بعد از این دوره مسابقات آنقدر خسته بودم که حتی دیگر نمی‌توانستم بازی‌های یورو را نگاه کنم. فقط بازی‌های تیم ملی کرواسی را تماشا کردم و نتوانستم فکرم را بیش از این درگیر موضوع کنم.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه باید به ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های آسیا نگاه کنیم، در خصوص حریفان احتمالی ایران در مرحله بعد اظهار کرد: در کنار ژاپن سرگروه هستیم. باید خودمان را برای هر مسابقه‌ای مهیا کنیم. مهم نیست کدام تیم با ما هم‌گروه می‌شود. کیفیت ما آن‌قدر خوب است که در مرحله بعد هم موفق شویم. با صداقت تمام کار کردم و هرچه داشتم را گذاشتم. به من اعتماد شد و از پس آن برآمدم.

اسکوچیچ خاطرنشان کرد: ذهنم را درگیر اینکه چه تصمیمی قرار است گرفته شود نمی‌کنم. این مسئولیت من نیست. ذهنم را درگیر چیزهایی که روی آن کنترلی ندارم نمی‌کنم. سهم من در این موفقیت قابل ملاحظه بود. دوست ندارم ترحم‌برانگیز باشم یا از طرفی سیاست‌مدارانه حرف بزنم. من آمادگی ادامه دادن با تیم ملی را دارم چون ۱۵ ماه سخت کار کردم. اگر فدراسیون تصمیم دیگری داشته باشد باید بدانیم من یک آدم عادی هستم.