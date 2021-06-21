تصادف در محور ایلام- بدره یک کشته برجا گذاشت

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص تصادف محور ایلام- بدره - دره شهر که به وقوع افتاد، متاسفانه یک نفر در این صحنه تصادف جان خود را از دست داد.

وی افزود: متاسفانه در این تصادف دو تخلف حادثه ساز وجود داشت، یکی اینکه راننده از تلفن همراه استفاده می‌کند و دیگر اینکه سبقت و سرعت غیر مجاز که منجر به برخورد خودروی پژو با تریلی می‌شود.

وی تصریح کرد: شدت این تصادف به نحوی بود که بسیار صحنه دلخراش و ناراحت کننده‌ای بود.

همتی زاده عنوان کرد: توصیه ما به همه رانندگان این است که به دلیل اینکه جاده‌های استان در مقاطع زیادی از جاده‌ها دو طرفه است و ترافیک آن‌چنانی در جاده‌ها وجود ندارد، نیازی نیست با سرعت غیر مجاز و با شتاب زیادی در جاده‌های استان رانندگی کنیم.

رئیس پلیس راه ایلام اضافه کرد: رانندگان توجه داشته باشند تجربه تلخ مثل این صحنه تلخ را تکرار نکنیم، رفتار ترافیکی خود را عوض کنیم که بتوانیم برای خود و دیگران رانندگی امنی را محیا کنیم.