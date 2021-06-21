به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «لاموزیکا» به نویسندگی مارگریت دوراس از مهم‌ترین آثار تک پرده‌ای ادبیات نمایشی محسوب می‌شود که توسط زنده‌یاد هوشنگ حسامی ترجمه شده و قرار است در نیمه‌ دوم تیر توسط الهام پاوه‌نژاد به صحنه برود.

مجری طرح نمایش «لاموزیکا» نورالدین حیدری‌ماهر خواهد بود.

الهام پاوه‌نژاد پس از اجرای نمایش «کافه پولشری» به عنوان اولین تجربه کارگردانی اش که نزدیک به ۱۰۰ اجرا در سالن های مجموعه تئاترشهر، پردیس تئاتر شهرزاد، خانه موزه انتظامی و پنج شهر در استرالیا داشته است، نمایش «لاموزیکا» را برای دومین تجربه کارگردانی و دراماتورژی خود انتخاب کرده است.