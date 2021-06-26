لزوم تشدید نظارتها و رعایت پروتکلها جهت پیشگیری از موج جدید کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای هفتم تیر گفت: در این جلسه سه محور در مورد بیماری کرونا مورد بررسی قرار گرفت که اولین محور این جلسه، شیوع موج جدید بیماری در کشورهای همسایه و استان‌های جنوبی کشور بود.

استاندار قم افزود: با توجه به شیوع مجدد این بیماری در استان‌های جنوبی می‌بایست هشدارها را جدی گرفت و از عادی انگاری‌ها پرهیز شود تا از شیوع مجدد این بیماری در استان قم جلوگیری شود.

وی دومین محور این جلسه را بحث رعایت پروتکل‌ها در ایام انتخابات عنوان کرد و تصریح کرد: پروتکل‌های بهداشتی در ایام انتخابات با همکاری مردم، مأمورین بهداشتی و عوامل برگزاری انتخابات به خوبی رعایت گردید که این موضوع در استان قم نیز به خوبی مشهود بود.

بهرام سرمست گفت: توسعه واکسیناسیون سومین محور جلسه امروز بود که خوشبختانه واکسن داخلی نیز در مرحله عرضه قرار گرفت و مقام معظم رهبری نیز به عنوان یک الگو این واکسن را تزریق کردند. همچنین واکسن خارجی نیز در کنار واکسن داخلی برای واکسیناسیون گروه‌های هدف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استاندار با اشاره به زرد بودن وضعیت کرونایی قم افزود: محدودیت‌های کرونایی طبق وضع موجود اعمال خواهد شد اما با توجه به وضعیت نگران کننده استان‌های جنوبی رعایت پروتکل‌ها و تشدید نظارت‌ها باید انجام پذیرد تا قم وارد موج جدید بیماری نشود.