به گزارش خبرنگار مهر، ۲ کشتیگیر و یک مربی کرمانشاهی در رشته آزاد در ۲ جام بینالمللی حضور پیدا میکنند.
ارشک محبی در وزن ۹۲ کیلوگرم با مربیگری فرزادغیبی در جام بینالمللی علیاف روسیه و بهمن تیموری در وزن ۷۹ کیلوگرم در قالب تیم منتخب جوانان ایران در جام بینالمللی یاشاردوغو ترکیه روی تشک میروند.
تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در جام علیاف بامداد چهارشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۰ راهی کشور روسیه شد.
رقابتهای بینالمللی کشتی جام علیاف از چهارم تیرماه ۱۴۰۰ در شهر کاسپیسک جمهوری داغستان روسیه آغاز و تا ۶ تیرماه ادامه دارد.
تیم منتخب کشتی آزاد جوانان برای حضور در رقابتهای بینالمللی جام یاشاردوغو چهارشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۰ راهی کشور ترکیه شد، رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو از چهارم تیرماه ۱۴۰۰ آغاز و تا ۶ تیرماه در شهر استانبول ادامه دارد.
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