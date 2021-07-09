آیت‌الله محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط کشور در زمان تحویل دولت به منتخب سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر مشکلات متفاوتی برای سازمان مدیریتی کشور، قوه مجریه و مردم ایران به‌وجوده آمده که زدودن و حل این مشکلات زمان‌بر است.

وی افزود: از سوی دیگر در این مدت آسیب‌های دیگری متوجه کشور شده است؛ ارزش پول ملی پایین آمده، بیکاری افزایش یافته، تولید ملی دچار ضعف شده، ظرفیت‌های خوب منطقه در رونق تولید نادیده گرفته شده و قاچاق کمر تولیدکنندگان داخلی را شکسته است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: همچنین در آخرین سال عمر این دولت برخی اتفاقات و تصمیمات جدید حقوقی ایجاد شده که قبلاً نبوده‌اند که اینها باعث تحمیل هزینه‌های دیگری بر دولت جدید خواهد شد. علاوه بر این، برخی نهادهای دولتی وام‌هایی دریافت می‌کنند که بازپرداخت آن از سال دیگر آغاز می‌شود، یعنی بار مالی خود را الآن نشان نمی‌دهد و دولت سیزدهم با آن مواجه خواهد شد.

رجبی تصریح کرد: در موضوع تورم و کاهش ارزش پول ملی، باید اقداماتی انجام می‌شد، اما این اقدامات اکنون که در اواخر دولت دوازدهم هستیم، انجام نشده است و بار همه اینها بر دوش دولت سیزدهم خواهد بود.

وی ادامه داد: نظام مدیریتی نیز در این سال‌ها ناکارآمد و فشل بود، در این مدت مسئولان به بیرون از کشور توجه داشتند؛ به‌کارگیری نیروهای جوان، خلاق و توانمند صورت نگرفت، بنابراین این نحوه مدیریت به نظام مدیریتی کشور ضربه سختی وارد کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: امیدوارم که با کار جهادی، روحیه انقلابی، به‌کارگیری نیروهای جوان و خلاق و عزم جدی برای حل مشکلات از این شرایط عبور کنیم.

رجبی بیان کرد: همه مردم، به ویژه کسانی که پای صندوق رأی آمدند، بدانند مشکلات بسیاری پیش رو است و حل برخی مشکلات ممکن است زمان‌بر باشد؛ البته نباید خیلی هم طول بکشد و با روحیه جهادی می‌توان خیلی کارها را پیش برد، اما ملت ایران بداند که مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.

وی عنوان کرد: موانع و چالش‌های کشور یکی، دوتا نیست که بشود سریع و فوری آنها را حل کرد، این شرایط با همکاری مردمی که به سیدابراهیم رئیسی یا سایر نامزدها رأی داده‌اند بهبود خواهد یافت، همانطور که تاکنون از بسیاری مشکلات دیگر عبور کرده‌ایم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: کسانی که تا امروز در عمل نشان داده‌اند نه تنها کاری از پیش نمی‌برند، بلکه شرایط را خراب می‌کنند، باید طبق موازین و ضوابط در عین احقاق حقوق ملت، کنار گذاشته شوند.

رجبی اضافه کرد: به‌کارگیری چنین عناصری که در مسئولیت خود ناموفق بوده‌اند، موجب می‌شود که باز هم در بر همان پاشنه بچرخد و ضمن بیشتر کردن مشکلات، خسارات بیشتری نیز وارد خواهند کرد، البته همه آحاد ملت می‌توانند پیشنهاد و مشورت بدهند و اظهار نظر کنند، دولت هم آنها را بشنود و آنچه در راستای مصالح جامعه است را مدنظر قرار دهد، اما اینکه افراد با کارنامه ناموفق دوباره در پست‌های مدیریتی کشور قرار بگیرند، خطا است، انسان عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

وی گفت: هر یک از افرادی که بر اثر سوءمدیریت و سهل‌انگاری یا کم‌کاری، آسیبی به کشور و ملت وارد کرده‌اند، باید پاسخگو باشند، این حق مردم است که طبق موازین قانونی و شرعی، عملکرد مسئولان بررسی شود، اگر خسارتی وارد کرده‌اند، باید آن را جبران کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: مواردی وجود دارد که قوه قضائیه آنها را شناسایی کرده است و به پرونده آنها رسیدگی می‌کند؛ روند برخورد با مفسدان نباید متوقف شود، نباید این تصور ایجاد شود که به دنبال تغییر دولت، گذشته فراموش می‌شود.

رجبی تأکید کرد: حق مردم هیچگاه نباید در اثر گذر زمان دچار فرسایش شود، قوه قضائیه و سازمان‌هایی که مسئولیت دارند، باید قاطعانه عملکرد مسئولان را بررسی کنند. طبق فرمایش امیرالمومنین (ع)، اگر افراد حکومتی بیت‌المال را مهریه همسران خود کرده باشند، باید آن را برگردانند، یعنی اگر به هر دلیلی باعث خسارت شده‌اند و تقصیری دارند، حتماً باید پاسخگو بوده و مجازات شوند.