«حشد شعبی» یکی از مهمترین منابع قدرت در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «خالد الملا» رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق با انتشار یک پست توئیتری سخنانی را در خصوص مراسم رژه نظامی حشد شعبی به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس این گروه مقاومتی، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: حشد شعبی یکی از مهم ترین منابع قدرت است و بی توجهی به آن به معنای بی توجهی به عراق است. لازم است که از حشد شعبی در تمامی ابعاد حمایت به عمل آید.

رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق در ادامه یادآور شده است: حشد شعبی دژی مستحکم برای حمایت از عراق است. این حشد شعبی بود که باعث شد تا شهرهای عراق از کنترل گروه تروریستی داعش آزاد شوند. ما زیر پرچم حشد شعبی با یکدیگر متحد شدیم.

مراسم رژه نظامی نیروهای حشد شعبی به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس این گروه مقاومتی روز شنبه در استان دیالی برگزار شد. «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق در این مراسم حضور یافت و سخنانی را مطرح کرد. الکاظمی خطاب به نیروهای حشد شعبی گفت: شما تروریسمِ تکفیری را در هم کوبیدید.

نخست وزیر عراق در ادامه اظهار داشت: فرزندان حشد شعبی فرزندان عراق هستند و با آنها عراق جایگاه تاریخی خود را باز می‌یابد. الکاظمی همچنین تأکید کرد: امروز مأموریت‌های زیادی در برابر نیروهای حشد شعبی قرار دارد.

الکاظمی همچنین فرا رسیدن هفتمین سالگرد تأسیس حشد شعبی را به رزمندگان این گروه مقاومتی تبریک گفت و تصریح کرد: لازم است از اقدامات قهرمانانه حشد شعبی و جانفشانی‌های خانواده‌های آنها قدردانی کنیم.