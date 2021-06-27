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۶ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۴

معاون فرهنگی اوقاف گیلان خبر داد؛

مشارکت ۹۰ مبلغ بومی و غیر بومی در اجرای طرح «نشاط معنوی»

مشارکت ۹۰ مبلغ بومی و غیر بومی در اجرای طرح «نشاط معنوی»

رشت- معاون فرهنگی اوقاف گیلان با اشاره به اجرای طرح «نشاط معنوی» در بقاع متبرکه استان، گفت: ۹۰ مبلغ بومی و غیر بومی در اجرای این طرح مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سجاد کاظمی پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح ویژه غنی سازی اوقاف فراغت، اظهار کرد: در همین راستا ۱۲۰ بقعه متبرکه گیلان میزبان اجرای طرح نشاط معنوی هستند.

وی با بیان اینکه از طرح از ۱۰ تیر ماه آغاز و تا ۱۴ مرداد ادامه دارد، گفت: مخاطب طرح نشاط معنوی دختران و پسران دانش آموز از رده سنی ۸ الی ۱۸ سال هستند.

کاظمی پور هدف از برگزاری این طرح را تعمیق باورهای دینی و ترویج معارف اسلامی با استفاده هوشمندانه از ظرفیت اوقات فراغت دانش آموزان و استفاده از ابزارهای روز و روش‌های جذاب و نو همچون ظرفیت فضای مجازی و ارتباط گیری مؤثر عنوان کرد.

وی ادامه داد: زمینه سازی تربیت نسل جوان و نوجوان، جهت کادرسازی برای مدیریت بقاع متبرکه و مراکز افق و مهارت افزایی و توانمند سازی دانش آموزان در کلاس‌های نشاط معنوی در این طرح دنبال می‌شود.

معاون فرهنگی اوقاف گیلان در ادامه با اشاره به برگزاری حضوری و مجازی این طرح، اضافه کرد: در روش حضوری پروتکل‌های بهداشتی رعایت و کلاس‌ها در داخل بقاع متبرکه برگزار می‌شود.

وی به اجرای طرح شمیم خدمت در مراکز افق نیز اشاره و اضافه کرد: این طرح نیز با هدف توانمند سازی مجاوران و زائران بقاع متبرکه و رونق اشتغال در مناطق کم برخوردار، مهارت آموزی و توانمند سازی دانش آموزان در کلاس‌های نشاط معنوی به عنوان یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی بقاع مجری طرح نشاط معنوی است.

کاظمی پور ادامه داد: در برگزاری طرح نشاط معنوی ۷۰ نفر از مبلغان بومی و ۲۰ نفر از اعزامی از قم با اوقاف گیلان همکاری می‌کنند.

وی اظهار کرد: غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان یکی از راهکارهای مؤثر در ایجاد آرامش و سلامت روانی خانواده و جامعه بوده و در کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کند.

کد مطلب 5245136

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