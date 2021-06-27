پس از پایان شورای شهر به مجمع تشخیص مصلحت نظام می روم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: یکی از بحث‌های امروز واگذاری محلی به انجمن خوشنویسان کشور است که مدت زمان در اختیار بودن این ملک تمام شده بود که شهرداری لایحه تمدید ۵ ساله سکونت این انجمن را ارائه داده بود و در شورا نیز تصویب شد.

وی درباره لایحه تأمین اتوبوس از سوی دولت اظهار داشت: دولت در سال ۹۶ مصوبه‌ای داشت که باید ۱۹ هزار اتوبوس شهری و بین شهری تأمین می‌شد و این مصوبه اجرا نشد و ناوگان شهری و بین شهری فرسوده شده است. امیدوارم دولت جدید هرچه سریع‌تر این مصوبه را اجرا کند.

رئیس شورای شهر با اشاره بر زمان پایان دوره پنجم شورای شهر ابراز داشت: بر اساس قانون باید ۱۳ مرداد ماه دوره پنجم را به پایان برسانیم لذا آخرین جلسه ما ۱۲ مرداد خواهد بود و ۱۳ ام شورا را به اعضای جدید تحویل خواهیم داد و از روز ۱۴ مرداد نیز آمادگی برگزاری مراسم تودیع و معارفه را داریم.

هاشمی در پاسخ به این سوال که پس از پایان این دوره به کجا می‌روید، اظهار داشت: پایه استخدامی بنده ریاست جمهوری و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. با توجه به باقی ماندن حدود ۷ الی ۸ ماه از دوران بازنشستگی بنده، پس از پایان شورا به مجمع تشخیص خواهم رفت. بنابراین یا خودم را پس از پایان دوره بازنشست خواهم کرد و یا به مجمع خواهم رفت.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است شهردار تهران شود یا خیر گفت: این موضوع یک بحث انحرافی است که بهتر است مطرح نشود.

رئیس شورای شهر در پاسخ به این سوال که نگاه سیاسی وی پس از پایان این دوره از شورای شهر چگونه خواهد بود تصریح کرد: ما نیروهایی هستیم که همیشه باید در خدمت مردم باشیم و بنده نیز فعالیت‌های فرهنگی زیادی و برخی اقدامات خصوصی نیز دارم. بنده عضو حزب کارگزاران سازندگی هستم و در چارچوب جبهه اصلاحات فعالیت می‌کنم و بر اساس تصمیم گیری ها در بطن مدیریت کشور هستم.