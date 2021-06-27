دیدار «لاپید» با مقامات آمریکایی و بحرینی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «یائیر لاپید» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز با «آنتونی بلینکن» همتای آمریکایی و «عبد اللطیف الزیانی» همتای بحرینی خود در رم دیدار می‌کند.

طبق این گزارش، این نخستین دیدار لاپید با یک مقام رسمی پس از تعیین شدنش به عنوان وزیر خارجه رژیم صهیونیستی است.

قرار است که لاپید و بلینکن درباره تقویت روابط میان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی، توافق هسته‌ای ایران، اوضاع امنیتی و سیاسی منطقه و اوضاع نوارغزه رایزنی کنند.

لاپید با وزیر خارجه بحرین نیز درباره روابط دوجانبه میان دو طرف و توافقنامه عادی سازی روابط میان تل‌آویو و منامه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

طبق این گزارش، لاپید سه شنبه هفته جاری به دعوت دولت امارات برای دیدار با مقامات این کشور به ابوظبی سفر خواهد کرد.

چند روز قبل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی مدعی شد که یائیر لاپید، وزیر امور خارجه این رژیم به آمریکا قول داده که هیچ اقدام غافلگیرانه ای در قبال ایران انجام نخواهد داد.

اما یائیر لاپید، روز دوشنبه ۲۴ خرداد در اظهاراتی اعلام کرده که تل آویو نخواهد گذاشت ایران به یک قدرت اتمی تبدیل شود.

لاپید که وزارت خارجه را از گابی اشکنازی تحویل می‌گرفت، افزود: «ما باید به طور مشترک خود را برای احیای توافق برجام آماده کنیم. در همکاری نزدیک با نخست‌وزیر نفتالی بنت، اسرائیل می‌تواند بر روی توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی تأثیرگذار باشد.

لاپید گفت: «اصل، ثابت خواهد ماند و آن اینکه، اسرائیل مانع از امکانی خواهد شد که ایران به یک قدرت اتمی تبدیل شود».