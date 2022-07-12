ایران؛ موضوع گفتگوی صهیونیست ها با مقام اتریشی در تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، دفتر «یائیر لاپید»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد که او روز سه شنبه با «کارل نهمر» صدراعظم اتریش دیدار و گفتگو کرده است.

گفته شده در این دیدار دو طرف توافق نامه‌هایی را در جهت همکاری در زمینه امنیت، همه گیری کووید -۱۹، گردشگری و موارد دیگر امضا کردند.

براساس گزارش‌ها، این دو مقام سیاسی در ابتدا به صورت خصوصی با یکدیگر ملاقات کردند و سپس در نشست گسترده‌تری در تل آویو با حضور سایر مقامات و وزرای کابینه مذاکرات و گفتگوها ادامه پیدا کرده است.

همچنین امضای توافق نامه مشارکت استراتژیک جامع در حوزه‌های امنیت، مسائل سایبری، بحران آب و هوا، تجارت و موارد دیگر از جمله موضوعاتی بوده است که در دیدار و گفتگوی رهبران رژیم صهیونیستی و اتریش مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

در این گزارش همچنین گفته شده که چالش‌های امنیتی و مسائل منطقه‌ای به‌ویژه موضوع ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث و بررسی در سفر هیئت سیاسی اتریش به تل آویو بوده است.

براساس بیانیه نخست وزیری رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات هیئت‌های دو طرف، یائیر لاپید درباره هرگونه توافق با ایران و ادامه برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده است.

علاوه بر این دو طرف در مورد جنگ در اوکراین نیز گفتگو کردند و همزمان خواستار توقف جنگ در اوکراین شدند.

گفتگو درباره ایران و توافق هسته‌ای در حالی از سوی هیئت‌های سیاسی رژیم صهیونیستی با اتریش مطرح شده که اتریش تا کنون بارها حمایت خود از بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرده و در مقابل تل آویو و مقامات این رژیم به شدت مخالف بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران هستند.