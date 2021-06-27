رایزنی حلبوسی با رئیس جمهور مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، دفتر رسانه ای رئیس پارلمان عراق در بیانیه ای اعلام کرد: محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق امروز یکشنبه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار که با حضور حسن الکعبی معاون اول رئیس پارلمان عراق انجام شد، حلبوسی ضمن استقبال از سفر رئیس جمهوری مصر به عراق، به عمق روابط تاریخی و برادرانه بین دو کشور برادر اشاره کرد.

حلبوسی با اشاره به اینکه نشست سران عراق، مصر و اردن گامی مهم و بزرگ در حمایت از عراق و تقویت راه های همکاری مشترک است، تاکید کرد که قوه مققنه عراق از همکاری سه جانبه بین عراق، مصر و اردن حمایت می کند.

آخرین تحولات منطقه و تاکید بر اهمیت هماهنگی مواضع سه کشور نسبت به مسائل بین المللی دارای اهمیت مشترک از دیگر محورهای گفت وگوی طرفین بود.

السیسی نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به بغداد، بر حمایت کشورش از عراق و حفظ حاکمیت آن و اهمیت همکاری برای تقویت چشم اندازهای همکاری راهبردی سه جانبه تاکید کرد.

وی از رئیس پارلمان عراق برای سفر به مصر در جهت تقویت همکاری بین قوه مقننه عراق و مصر دعوت کرد.