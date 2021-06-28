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۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۵

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر :

سمن های استان بوشهر برای اصلاح الگوی مصرف وارد عمل می شوند

سمن های استان بوشهر برای اصلاح الگوی مصرف وارد عمل می شوند

بوشهر- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: سمن‌های استان بوشهر آماده همکاری با وزارت نیرو در جهت اصلاح الگوی مصرف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح دوشنبه در نشست سازمان‌های مردم نهاد با مدیران برق استان بوشهر گفت: امروز بیش از هر زمانی دستگاه‌های اجرایی استان به همکاری سمن‌ها نیازمند هستند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر هر جا به مشکل برخوردند باید از توان سازمان‌های مردم نهاد استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ارتباط مؤثر و مستمر بخش دولتی با سمن‌ها می‌تواند در ارائه خدمات بهتر به مردم بسیار مؤثر باشد، افزود: در این مسیر ادارات استان هر وقت نیاز باشد جوابگوی سوالات سمن‌ها بوده و امکانات خود را در اختیار آنها قرار بدهند.

مظفری با اشاره چالش‌های پیش آمده برای مصرف برق و آب در سطح کشور، گفت: وزارت نیرو برای برون رفت از این موضوع می‌تواند روی توانایی سمن‌های حساب کند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با بیان اینکه سمن‌های استان بوشهر نشان داده‌اند در حوزه‌های مختلف توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند، افزود: طرح‌های بسیار خوبی از سوی سمن‌ها برای اصلاح الگوی مصرف آب و برق در استان و آموزش شهروندان و دانش آموزان آماده شده که با حمایت وزارت نیرو می‌توانند در چالش‌های پیش رو به کمک آنها بیاید.

مظفری تصریح کرد: سمن‌ها همانگونه که از ابتدای شیوع کرونا همپای مدافعان سلامت در تولید محتوی آموزشی پیش رو بودند در حوزه اصلاح الگوی مصرف برق و آب نیز باید پیشگام بود و به کمک بخش دولتی بشتابند.

در این نشست صمیمانه که مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع برق استان بوشهر نیز حضور داشتند نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد سراسر استان بوشهر سوالات و دغدغه‌های خود را در خصوص مصرف انرژی و قطعی برق اخیر مطرح نموده و مدیران برق استان به سوالات پاسخ دادند.

کد مطلب 5245799

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