انجام طرح سنجش سلامت جسمانی نوآموزان استان بوشهر در ۴۳ پایگاه

به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد کرمی صبح دوشنبه در آئین آغاز طرح سنجش سلامت جسمانی نوآموزان استان بوشهر اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۳ هزار نوآموز بدو تحصیل و پیش‌دبستانی به پایگاه‌های سنجش مراجعه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از اضافه شدن سه پایگاه به شمار پایگاه‌های سنجش نوآموزان در این استان خبر داد و گفت: افزایش تعداد پایگاه‌ها برای جلوگیری از ازدحام و اطمینان خاطر خانواده‌ها برای آوردن فرزندان خود به پایگاه‌های سنجش است.

وی از دو نوبته بودن پایگاه‌های سنجش در شهرهای بوشهر، برازجان، گناوه، کنگان و جم به دلیل آمار بالای نوآموزان خبر داد و افزود: سال گذشته ۹۸.۳ درصد از نوآموزان این استان سنجش شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه امسال تلاش می‌شود همه نوآموزان مورد سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی قرار گیرند، اضافه کرد: در سنجش سال قبل هزار و ۳۷۰ نفر به آزمون آمادگی تخصصی ارجاع شدند که پس از آزمون تخصصی، ۷۳۰ کودک بدون مشکل و ۶۲۰ نفر دیرآموز تشخیص داده شدند که در مدرسه‌های عادی تحصیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تعداد ۸۰ نفر دارای مشکل ذهنی داشتند و در مدرسه‌های استثنایی پذیرش شدند، افزود: سال‌های گذشته آزمون جهش تحصیلی فقط در مرکز این استان برگزار می‌شد اما امسال چهار پایگاه جدید در شهرستان‌های دشتستان، گناوه، دشتی و جم مجری برگزاری این آزمون هستند.

کرمی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده ۱۷۸ نفر عوامل اجرایی و ۲۷ آزماینده و ناظر تخصصی در این پایگاه‌ها کار سنجش را انجام دهند.