قرارداد تولید ۲۰۰ اتوبوس برقی با شهرداری منعقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز در مراسم آئین بهره برداری از طرحهای معاونت علمی و فناوری که با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور برگزار شد، گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور مشغول به فعالیت هستند. علاوه بر شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای خلاقی نیز فعالیت میکنند که جمعاً با هم به هفت هزار شرکت می رسند.
ستاری با اشاره به پروژههای در حال افتتاح این معاونت گفت: مطالعات رصدخانه برای انتخاب نقطه درست به صورت کلی ۶ سال زمان برده و در نهایت قله گرگش کاشان برای راه اندازی رصدخانه انتخاب شد.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد عملیات اجرایی این رصدخانه طی ۴ سال گذشته انجام شده، گفت: این پروژه عظیمی است و نمونه فخر ملی به شمار میرود.
به گفته وی، وزن تلسکوپ رصدخانه کاشان ۹۰ تن است که دقت بالایی دارد؛ علاوه بر این تلسکوپ تجهیزات حرفهای نیز در رصدخانه نصب شده که اکنون قابل بهره برداری است.
راه اندازی ۳۰ خانه خلاق تا پایان سال
ستاری با اشاره به راه اندازی خانههای خلاق و نوآور اظهار داشت: تاکنون ۱۱ خانه خلاق و نوآور با همکاری بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی راه اندازی شده است و تا پایان سال ۳۰ خانه خلاق راه اندازی میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون خانههای قدیمی به رستوران یا هتل تبدیل میشدند، گفت: اکنون با راه اندازی این خانههای خلاق، شتاب دهنده و استارت آپ ها در آن مستقر میشوند.
وی افزود: به واسطه خانههای خلاق، صنایع خلاق همچون صنایع دستی، مد و پوشاک طراحی و معماری ساختمان، انیمیشن، فیلم و … براساس تکنولوژی پیش میروند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: اکنون در دنیا صنایع خلاق بازاری برابر با دو هزار و ۷۰۰ میلیارد دلاری دارند. چه بهتر که استارت آپ ها و شتاب دهندهها به این حوزه ورود کنند تا براساس تکنولوژی این صنایع به پیشرفت برسد.
ستاری در ادامه با اشاره به راه اندازی خانههای نوآوری و فناوری I-Hit خاطرنشان کرد: ما توانستیم طی چند سال اخیر خانههای نوآوری و فناوری را که مقصد صادراتی ما هستند در کشورهای چین، کنیا، سوریه راه اندازی کنیم.
تفاهم نامه ۲۰۰ اتوبوس برقی با شهرداری منعقد میشود
ستاری با بیان اینکه اتوبوس برقی با همکاری شرکت دانش بنیانی در دانشگاه تهران و یک شرکت خودروسازی تولید و امروز رونمایی شد، اظهار داشت: قرار است ۲۰۰ اتوبوس برقی براساس تفاهم نامهای با شهرداری به تولید برسد.
وی در ادامه با اشاره به برج نوآوری در کرمانشاه گفت: این برج یکی از شاخص ترین ساختمانها در کرمانشاه است که با حمایت جهاد دانشگاهی راه اندازی شده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تأکید کرد: در این برج استارت اپها و شرکتهای دانش بنیان فعالیت خواهند کرد.
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