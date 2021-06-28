بهنام آرین قهرمان تایم تریل سال ۱۴۰۰ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، مسابقات قهرمانی کشور جاده ۱۴۰۰ که به میزبانی استان مازندران(شهرک نمک آبرود) برگزار شد امروز با انجام مسابقه تایم تریل انفرادی به کار خود پایان داد.

امروز و در ماده تایم تریل انفرادی ۱۹ دوچرخه سوار برتر کشور مسیر ۳۲ کیلومتری را سپری کردند که در پایان بهنام آرین از استان همدان با ثبت زمان۴۱:۳۴:۷۷۱ دقیقه به عنوان قهرمان این ماده در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد. مرتضی رضوانی از استان مازندران با ثبت زمان ۴۱:۴۶:۶۰۰ دقیقه و سعید صفرزاده از استان آذربایجان شرقی وتیم دانشگاه با ثبت زمان ۴۱:۴۶:۶۰۰ به ترتیب دوم و سوم شدند.

لازم به ذکر است روز گذشته سعید صفرزاده رکابزن المپیکی کشورمان توانسته بود عنوان نخست بخش استقامت جاده را از آن خود کند.

بدین ترتیب پرونده مسابقات دوچرخه سواری جاده آقایان در سال ۱۴۰۰ با قهرمانی بهنام آرین و سعید صفرزاده در تایم تریل انفرادی و استقامت جاده بسته شد.