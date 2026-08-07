به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه بیگی، در نشست با احمد راستینه با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات شهروندان در حوزه ترافیک، اظهار کرد: مردم از شورای شهر و مدیریت شهری انتظار دارند برای مشکلات اساسی شهر راهکارهای عملی ارائه شود و ما نیز وظیفه داریم این مطالبات را با جدیت دنبال کنیم.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی افزود: پروژه زیرگذر معلم با وجود نیاز به اعتبارات قابل توجه، در دستور کار قرار گرفته و تأمین اعتبار آن نیز پیش‌بینی شده است، اما این پروژه به تنهایی گره ترافیکی شهر را باز نمی‌کند، چرا که گره اصلی ترافیک شهرکرد در اختیار اداره‌کل راه و شهرسازی است.

بیگی با اشاره به پروژه کمربندی شهرکرد تصریح کرد: این مطالبه بارها از طریق استانداری، اداره‌کل راه و شهرسازی و سایر مسئولان پیگیری شده است، اما هنوز به نتیجه نرسیده و انتظار می‌رود با تصمیم‌گیری جدی دستگاه‌های مسئول، اجرای این پروژه تسریع شود.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد با اشاره به موضوع تأمین منابع مالی پروژه‌ها گفت: در بحث پساب، انتظار ما این است که رقم توافق به‌صورت چندساله تعیین شود و هر سال نیاز به تعیین رقم جدید نباشد؛ زیرا تعیین مبالغ به‌صورت سالانه، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری را با دشواری مواجه می‌کند.

بیگی با اشاره به موضوع اراضی دولتی گفت: مطالبه ما واگذاری رایگان اراضی نیست، بلکه انتظار داریم با تعیین تکلیف قانونی و همکاری دستگاه‌های متولی، امکان اجرای پروژه‌های عمرانی و عقب‌نشینی‌های مورد نیاز فراهم شود. در صورتی که حقوق دستگاه‌های دولتی احراز شود، شهرداری نیز مطابق قانون نسبت به پرداخت حقوق مربوطه اقدام خواهد کرد.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف زمین‌های روبه‌روی حسینیه اعظم شد و افزود: این اراضی متعلق به شهرداری است و تعیین تکلیف آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در اجرای پروژه‌های ترافیکی و توسعه زیرساخت‌های شهری ایفا کند.

بیگی در پایان تأکید کرد: حل مشکلات ترافیکی شهرکرد نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و انتظار می‌رود با تصمیم‌گیری به‌موقع و رفع موانع موجود، مطالبات چندین ساله شهروندان در حوزه زیرساخت‌های شهری هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.