رئیس جدید کنفدراسیون کشتی اروپا انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب «کارل مارتین دیتمن» به عنوان رئیس کنفدراسیون کشتی اروپا در حالی صورت گرفت که «تسنو تسنوف» رئیس قبلی اتحادیه کشتی اروپا چندی پیش درگذشت.

دیتمن از سال ۲۰۰۱ دبیرکل فدراسیون کشتی آلمان بود و در سال ۲۰۱۳ به عضویت هیأت رئیسه اتحادیه کشتی اروپا انتخاب شد و سپس در سال ۲۰۱۴ به عضویت دفتر این اتحادیه درآمد.

بر اساس انتخابات اتحادیه کشتی اروپا، علی سیسیلا از مجارستان، جورجی بریوسف از روسیه، پیرکالابو رازوان از رومانی، زلجکو تراژکوویچ از سن مارینو، پرتی وهویلوسینن از فنلاند و ورنزی بتیم از مقدونیه برای یک دوره چهار ساله عضو این اتحادیه شدند.