حسین یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم قالیشویان، ۲۰ دستگاه اتوبوس ساعت ۶ صبح روز مراسم از میدان ۱۵ خرداد کاشان به سمت مشهد اردهال حرکت می‌کنند.

وی افزود: اتوبوس‌ها زائران را تا سه‌راه بهار منتقل می‌کنند و از آنجا ون‌ها و تاکسی‌ها به‌صورت رایگان جابه‌جایی زائران را تا آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) برعهده خواهند داشت.

مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) خاطرنشان کرد: افرادی که تمایل دارند برای جابه‌جایی زائران در مسیر تعیین‌شده همکاری کنند، می‌توانند با سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کاشان هماهنگ کنند.

وی از پیش‌بینی دو پارکینگ برای خودروهای زائران خبر داد و گفت: این پارکینگ‌ها ظرفیت استقرار پنج هزار دستگاه خودرو را دارند و پارکینگ خادمان آستان مقدس نیز در کنار دیوار قلعه پیش‌بینی شده است.

یزدی همچنین از برپایی بازارچه ابتدای جاده دلیجان، پیش از پل رودخانه، پس از چهار سال وقفه خبر داد و افزود: ۱۵۰ غرفه برای این بازارچه پیش‌بینی شده و ویژه ایام قالیشویان و جمعه نشلجی‌ها فعالیت می‌کند.

وی گفت: این بازارچه از ساعت ۸ تا ۲۰ روز پنجشنبه ۹ مهر تا جمعه ۱۰ مهر برپا خواهد بود و هفته آینده نیز در همین بازه زمانی فعال است و زائران و مجاوران می‌توانند از آن استفاده کنند.