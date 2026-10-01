مطالبه دانشجویان از مسئولان؛کار، پاسخگویی ودانشگاهی برای حل مسائل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا جمالی شامگاه پنجشنبه در دویست و پانزدهمین شب اقتدار یاسوج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای دانشجو، استادان و دانشمندان، اظهار کرد: دانشجو مؤذن جامعه است و باید بیش از دیگران خطرها را ببیند و حقیقت را فریاد بزند.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد افزود: امروز در مقطعی حساس قرار داریم و دانشجویان وظیفه خود را می‌شناسند و با تکیه بر علم، تقوا و اراده‌ای محکم در برابر تهدیدها ایستادگی خواهند کرد.

جمالی با تأکید بر ضرورت حفظ آرمان‌های جنبش دانشجویی، گفت: دانشجو باید بیدار، آرمان‌خواه، استقلال‌طلب، حق‌طلب و آزادی‌خواه باشد و صدای خود را برای دفاع از این آرمان‌ها بلند کند.

وی با اشاره به تلاش‌هایی که آن را حاشیه‌سازی در دانشگاه توصیف کرد، بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند از کوچک‌ترین مسائل دانشگاه حاشیه بسازد، چالش ایجاد کند و اختلافات را به خیابان بکشاند؛ در چنین شرایطی هوشیاری جامعه دانشگاهی یک ضرورت است.

دانشگاه حرمت دارد

جمالی ادامه داد: ممکن است عده‌ای آگاهانه و عده‌ای نیز از سر سادگی و ناآگاهی وارد مسیری شوند که نتیجه آن آسیب به خودشان و دانشگاه باشد؛ بنابراین نباید با طناب پوسیده دیگران به چاه افتاد.

وی تأکید کرد: دانشگاه حرمت دارد و خانه علم، گفت‌وگو، اندیشه و ساختن آینده کشور است و نباید به محل اهانت و هنجارشکنی تبدیل شود.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت علمی کشور تصریح کرد: دانشگاه‌های کشور دانشمندان و متخصصانی تربیت کرده‌اند که در عرصه‌های مختلف علمی قله‌های بسیاری را فتح کرده‌اند و همین دانش بومی و ظرفیت علمی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است.

دانشگاه باید از حاشیه به متن مسائل مردم بیاید

جمالی گفت: دانشگاه فقط محل درس خواندن نیست، بلکه باید محل حل مسئله باشد و هر دانشکده می‌تواند برای یکی از مسائل کشور راه‌حل پیدا کند.

وی افزود: دانشگاه باید با جامعه، صنعت، اقتصاد و مسائل مردم پیوند داشته باشد و جامعه دانشگاهی باید با انگیزه‌ای مضاعف برای گسترش مرزهای دانش و فتح قله‌های علمی تلاش کند.

مطالبه دانشجویان؛ کار و پاسخگویی مسئولان

جمالی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم در شرایط کنونی بیش از هر چیز به کار و پاسخگویی مسئولان نیاز دارند، اظهار کرد: امروز مردم از مسئولان کار، تلاش و پاسخگویی می‌خواهند.

وی افزود: در چنین شرایط سخت و حساسی باید به گونه‌ای عمل شود که نتیجه اقدامات مسئولان در شأن ملتی باشد که در روزهای سخت بارها پای کشور خود ایستاده است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش اراده ملی گفت: در جنگ‌های سخت تجهیزات مهم هستند، اما آنچه سرنوشت ملت‌ها را تغییر می‌دهد اراده است و اراده یک ملت سرمایه‌ای است که نمی‌توان آن را با تحریم و فشار از بین برد.

پیگیری حقوق شهدا مطالبه جامعه دانشگاهی است

جمالی در پایان، پیگیری حقوق شهدای جنگ اخیر و تحقق مطالبات مطرح‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی را از مطالبات جامعه دانشگاهی عنوان کرد و گفت: جامعه دانشگاهیان در کنار مردم، پیگیری حقوق شهدای این جنگ را مطالبه می‌کند.

وی بیان کرد: دانشجویان در آغاز سال تحصیلی یاد استادان و دانشجویان شهید را گرامی می‌دارند و راه آنان را ادامه خواهند داد؛ ایران خانه ما است، دانشگاه خانه علم ما است و آینده این سرزمین مسئولیتی است که بر دوش نسل امروز قرار دارد.