۲ وزیر و چند فرمانده نظامی انگلیس قرنطینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «بن والس» وزیر دفاع و شش نفر از فرماندهان ارشد نظامی انگلیس از بیم ابتلا به کرونا، قرنطینه شدند.

این اتفاق بعد از آن رخ داد که نتیجه تست کرونای «سر نیک کارتر» فرمانده نیروهای مسلح انگلیس، مثبت اعلام شد.

علاوه بر وزیر دفاع و فرماندهان نیروی دریایی، نیروی هوایی و رئیس فرماندهی راهبردی ارتش انگلیس که با کارتر در ارتباط بوده اند؛ «پریتی پتل» وزیر کشور انگلیس نیز به دلیل مشارکت در جلسه ای با حضور این افراد، به قرنطینه رفته است.

این اتفاق در حالی روی می دهد که انگلیس خود را از کشورهای پیشتاز در عرصه واکسیناسیون کرونا معرفی می کند.

چند روز پیش نیز، وزیر بهداشت انگلیس به دلیل ریاکاری از بابت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، از سمت خود استعفا کرد.