کشف مزرعه استخراج رمزارز در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در گشت مشترک کارشناسان بازرسی و نظارت سازمان صمت به همراه کارشناسان اداره اماکن مشهد و حراست توزیع برق مشهد، یک مزرعه استخراج رمز ارز در یک واحد صنعتی در محور غرب مشهد شناسایی شد

وی افزود: در بازرسی از این واحد صنعتی، تعداد ۳۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش تقریبی بیش از پنج میلیارد ریال کشف شد.

بخشعلی بیاتی با بیان این‌که بازرسان این سازمان با هماهنگی قضائی، دستگاه‌های کشف‌شده را به سازمان اموال تملیکی منتقل کردند، ادامه داد: در این راستا بازرسان برای فرد متخلف پرونده گزارش بازرسی تنظیم و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هر نوع تخلف اقتصادی موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صمت خراسان رضوی اطلاع‌رسانی کرده تا بازرسان در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.