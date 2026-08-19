خزاعیان:دانشگاه علوم کشاورزی گرگان جزو ۱۰۰ دانشگاه تخصصی برتر جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاعیان صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت روز خبرنگار و قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در معرفی مأموریت‌ها و برنامه‌های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اظهار کرد: این دانشگاه به عنوان دانشگاه معین استان و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گلستان، وظایف گسترده‌ای در حوزه مدیریت، نظارت، ارزیابی و برنامه‌ریزی آموزش عالی استان بر عهده دارد.

وی با اشاره به ظرفیت آموزش عالی گلستان افزود: در استان حدود ۱۰ تا ۱۱ مرکز آموزش عالی وجود دارد که با احتساب واحدهای مختلف، تعداد آنها به حدود ۶۰ واحد می‌رسد و مجموعاً حدود ۶۰ هزار دانشجو و هزار عضو هیئت علمی در این مجموعه‌ها فعالیت دارند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به پیشینه تاریخی این دانشگاه گفت: این مجموعه از سال ۱۳۳۶ با عنوان آموزشگاه عالی جنگل و مرتع فعالیت خود را آغاز کرد و از نخستین مؤسسات آموزش عالی تخصصی ایجادشده در شمال کشور است.

خزاعیان ادامه داد: شکل‌گیری این دانشگاه بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین و بررسی ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام شد و موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی گلستان، این منطقه را به یکی از مناسب‌ترین نقاط برای تربیت مدیران و متخصصان حوزه منابع طبیعی تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان قدیمی‌ترین دانشگاه تخصصی کشاورزی کشور است، گفت: این دانشگاه طی حدود هفت دهه فعالیت، نسل‌های متعددی از مدیران و متخصصان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی را تربیت کرده و همچنان جایگاه نخست خود را در میان دانشگاه‌های تخصصی این حوزه حفظ کرده است.

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان؛ دانشگاه معین گلستان

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با تشریح مسئولیت‌های این دانشگاه به عنوان دانشگاه معین استان گفت: ریاست کارگروه مدیریت آموزش عالی استان، دبیرخانه آمایش آموزش عالی، نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسات آموزش عالی، برنامه‌ریزی برای توسعه رشته‌ها، هدایت هفته پژوهش و فناوری، شبکه آزمایشگاهی و هماهنگی بخشی از فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های استان از جمله این مأموریت‌هاست.

خزاعیان افزود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال‌های گذشته در توسعه آموزش عالی استان نقش مؤثری داشته و در ایجاد و شکل‌گیری دانشگاه‌های گلستان و گنبدکاووس به وزارت علوم کمک کرده است.

وی با اشاره به مأموریت‌های تخصصی دانشگاه اظهار کرد: با توجه به اینکه اقتصاد گلستان مبتنی بر کشاورزی است، ارتقای بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت آب، امنیت غذایی، الگوی کشت، مدیریت بحران‌های طبیعی، آبخیزداری، تالاب‌ها، خلیج گرگان، دریای خزر و مقابله با ریزگردها از مهم‌ترین محورهای مأموریتی دانشگاه به شمار می‌رود.

۱۱۹ رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه فعال است

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به ظرفیت آموزشی این دانشگاه گفت: در حال حاضر ۱۸ رشته در مقطع کارشناسی، ۶۱ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۴۰ رشته در مقطع دکتری در دانشگاه فعال است که در مجموع ۱۱۹ رشته و مقطع تحصیلی را شامل می‌شود.

خزاعیان از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دانشکده فناوری راهبردی خبر داد و افزود: این دانشکده در حوزه‌هایی همچون حکمرانی، زیست‌فناوری، نانوفناوری و هوش مصنوعی در مقاطع تحصیلات تکمیلی فعالیت خواهد کرد.

پیشرفت پروژه‌های عمرانی دانشگاه

وی همچنین درباره پروژه‌های عمرانی دانشگاه گفت: چهار پروژه شاخص دانشگاه در حال تکمیل است که بیشتر آنها پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد دارند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: در سفر ریاست جمهوری ۱۹۲ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های دانشگاه مصوب شد که بیش از ۶۳ میلیارد تومان آن در سال جاری ابلاغ شده است.

خزاعیان با اشاره به پروژه خوابگاه متأهلی دانشگاه گفت: این پروژه شامل ۵۸ واحد سوئیتی است که ۲۱ واحد آن در هفته دولت سال گذشته افتتاح شد و عملیات تکمیل زیرساخت‌ها و تجهیز واحدهای باقی‌مانده در حال انجام است.

وی ادامه داد: پروژه دانشکده مهندسی چوب، کاغذ و جنگلداری و پروژه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیز از دیگر طرح‌های مهم در حال اجرا هستند.

افزایش سهم انرژی خورشیدی در دانشگاه

خزاعیان با اشاره به اقدامات دانشگاه در حوزه بهره‌وری انرژی گفت: اصلاح کنتورها و مدیریت مصرف آب و برق از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است و در زمینه توسعه انرژی خورشیدی نیز یک پروژه ۱۰۰ کیلوواتی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ۵۰ کیلووات از این ظرفیت اجرا و وارد مدار شده و قرارداد اجرای ۵۰ کیلووات دوم نیز منعقد شده است و تلاش می‌کنیم این پروژه در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

دانشگاه در مسیر نسل چهارم آموزش عالی

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دانشگاه‌ها در حل مسائل جامعه اظهار کرد: دانشگاه علوم کشاورزی گرگان از مرحله آموزش و پژوهش صرف عبور کرده و با توجه به تجربه خود در حوزه دانشگاه کارآفرین، باید به سمت دانشگاه نسل چهارم حرکت کند.

خزاعیان گفت: هدف دانشگاه نسل چهارم، افزایش اثرگذاری اجتماعی، مشارکت در حل مسائل کشور و ایفای نقش در حکمرانی علمی است و دانشگاه‌ها باید ظرفیت علمی و نخبگانی خود را در اختیار سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی قرار دهند.

وی افزود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در یک دهه گذشته سند دانشگاه کارآفرین را تدوین کرده و اکنون باید با عبور از این مرحله، نقش خود را در حکمرانی علمی و حل مسائل واقعی جامعه تقویت کند.

جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به جایگاه بین‌المللی این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه در رتبه‌بندی تایمز در بازه ۸۰۰ تا هزار دانشگاه برتر جهان قرار دارد و در رتبه‌بندی شانگهای نیز در حوزه دانشگاه‌های تخصصی کشاورزی رتبه ۱۰۰ تا ۱۵۰ جهان را کسب کرده است.

خزاعیان ادامه داد: در برخی حوزه‌های تخصصی از جمله صنایع غذایی نیز دانشگاه جایگاه بسیار بالایی دارد و ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز قابل توجه است.

وی گفت: سال گذشته هفت عضو هیئت علمی دانشگاه در جمع دانشمندان یک درصد برتر و شش عضو نیز در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند.

تلاش برای توسعه جذب دانشجویان خارجی

خزاعیان با اشاره به برنامه توسعه هفتم برای افزایش جذب دانشجویان بین‌المللی اظهار کرد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز برنامه‌هایی برای جذب دانشجویان خارجی دارد و در حال حاضر تعدادی دانشجوی خارجی در دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: توسعه همکاری با کشورهای منطقه، به‌ویژه عراق، از جمله برنامه‌های دانشگاه برای افزایش جذب دانشجویان بین‌المللی است.

ایجاد زیست‌بوم نوآوری کشاورزی در گرگان

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از برنامه‌ریزی برای ایجاد زیست‌بوم نوآوری و فناوری در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد و گفت: توسعه مراکز نوآوری، راه‌اندازی مرکز رشد نوین، ایجاد پردیس تخصصی فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه کلینیک‌های تخصصی از جمله برنامه‌های دانشگاه در این زمینه است.

خزاعیان افزود: با توجه به حضور مرکز رشد، مراکز تحقیقاتی، جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری و سایر مجموعه‌های مرتبط در این منطقه، ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری یک هاب فناوری و زیست‌بوم نوآوری تخصصی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد.

وی همچنین از توسعه آزمایشگاه مرکزی، پایلوت‌های صنایع غذایی و سلولزی، پایلوت مهندسی آب، گلخانه‌های تحقیقاتی و مزارع آموزشی دانشگاه خبر داد و گفت: هدف این است که دستاوردهای پژوهشی دانشگاه مستقیماً وارد چرخه تولید شده و در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نقش‌آفرینی کند.

تدوین سند آینده‌نگاشت دانشگاه تا افق ۱۴۲۵

خزاعیان گفت: همه این برنامه‌ها در سند آینده‌نگاشت دانشگاه تا افق ۱۴۲۵ دیده شده و هدف نهایی این است که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مرجعیت علمی، فناورانه و سیاستی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و امنیت غذایی در شمال کشور تبدیل شود و دامنه اثرگذاری خود را در منطقه آسیای جنوب‌غربی و اوراسیا نیز گسترش دهد.