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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

رازیانی: مردم میدان‌دار «مهمانی امت احمد» باشند

رازیانی: مردم میدان‌دار «مهمانی امت احمد» باشند

سنندج- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: هدف از برگزاری «مهمانی امت احمد» تقویت وحدت از مسیر مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته وحدت در کردستان، با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت اظهار کرد: هفته وحدت فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و مذهبی است و باید از ظرفیت آن برای نزدیک‌تر شدن مردم و تقویت همدلی میان اقوام و مذاهب بهره گرفت.

وی با اشاره به برگزاری چهارمین دوره «مهمانی امت احمد» در کردستان افزود: این رویداد با هدف آن طراحی شده است که مفهوم وحدت از چارچوب برنامه‌های رسمی خارج شود و در متن زندگی مردم و در فضای عمومی جامعه نمود پیدا کند.

مردم محور اصلی برنامه‌های وحدت

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه حضور مردم مهم‌ترین سرمایه برنامه‌های وحدت‌آفرین است، گفت: «مهمانی امت احمد» زمانی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند که مردم نه صرفاً به عنوان مخاطب، بلکه به عنوان طراح، مجری و مشارکت‌کننده اصلی در آن حضور داشته باشند.

رازیانی ادامه داد: تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است که ظرفیت اجتماعی بالایی برای اجرای برنامه‌های وحدت‌آفرین در استان وجود دارد و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این رویداد در سال گذشته با مشارکت مستقیم گروه‌های مردمی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال نیز تلاش بر این است که سهم گروه‌های مردمی در طراحی و اجرای برنامه افزایش پیدا کند و زمینه برای حضور گسترده‌تر اقوام، مذاهب، جوانان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و مجموعه‌های مردمی فراهم شود.

دستگاه‌های اجرایی پشتیبان مردم

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان مردمی‌سازی و توجه به ظرفیت‌های بومی را از محورهای اصلی برنامه امسال عنوان کرد و افزود: این رویداد نباید به نام یک دستگاه یا مجموعه خاص برگزار شود، بلکه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی باید نقش پشتیبان داشته باشند و زمینه را برای میدان‌داری مردم فراهم کنند.

رازیانی گفت: کردستان از تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی برخوردار است و همین ویژگی می‌تواند به نقطه قوت برنامه‌های هفته وحدت تبدیل شود؛ بنابراین لازم است فرهنگ، هنر، آیین‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی مناطق مختلف استان در این برنامه بازتاب پیدا کند.

وی افزود: قرار گرفتن مردم با پیشینه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی در کنار یکدیگر، بهترین تصویر از وحدت عملی است و می‌تواند پیام همزیستی، برادری و انسجام را به جامعه منتقل کند.

«مهمانی امت احمد» از مرزهای کردستان عبور کرد

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به روند توسعه این برنامه اظهار کرد: «مهمانی امت احمد» که ایده اولیه آن از کردستان شکل گرفت، اکنون به یک برنامه فراتر از سطح استان تبدیل شده و در سال گذشته در ۲۳ استان کشور برگزار شد.

رازیانی این استقبال را نشان‌دهنده ظرفیت بالای این رویداد دانست و بیان کرد: گسترش این برنامه در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که ایده استفاده از ظرفیت مردم برای تقویت وحدت اسلامی، قابلیت اجرا در مقیاس ملی را دارد.

وی تأکید کرد: تجربه کردستان می‌تواند در اختیار سایر استان‌ها قرار گیرد و در مقابل، استان نیز می‌تواند از تجربه‌های موفق دیگر مناطق کشور برای ارتقای کیفیت این برنامه استفاده کند.

عبور از برنامه‌های مناسبتی و تشریفاتی

رازیانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری برنامه‌های هفته وحدت گفت: برنامه‌های این هفته نباید صرفاً به مراسم رسمی، سخنرانی و برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید آثار آن در فضای اجتماعی و در روابط میان مردم قابل مشاهده باشد.

وی افزود: هر اندازه مردم احساس کنند در یک برنامه فرهنگی و اجتماعی نقش واقعی دارند، اثرگذاری آن نیز افزایش پیدا می‌کند و وحدت از یک مفهوم نظری به یک تجربه اجتماعی تبدیل خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: «مهمانی امت احمد» تلاش می‌کند همین رویکرد را دنبال کند؛ به این معنا که مردم با حضور در یک فضای مشترک، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خود را عرضه کرده و در کنار یکدیگر، تصویری واقعی از همدلی و انسجام را به نمایش بگذارند.

سنندج آماده میزبانی از مهمانی امت احمد

رازیانی با دعوت از مردم برای حضور در این رویداد اظهار کرد: برگزاری «مهمانی امت احمد» نیازمند همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و مجموعه‌های مردمی است و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، برنامه‌ای در شأن مردم کردستان برگزار شود.

وی در پایان گفت: ظرفیت اصلی هفته وحدت در میان مردم قرار دارد و باید با فراهم کردن بستر مناسب، این ظرفیت را فعال کرد تا وحدت و همدلی به یک جریان اجتماعی پایدار تبدیل شود.

چهارمین دوره «مهمانی امت احمد» روز جمعه ششم شهریورماه از ساعت ۱۶ در پیاده‌راه فردوسی سنندج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6921099

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