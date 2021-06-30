علیرضا پورسلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان یزد در زمینه سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور سرآمد بوده و تنها در حوزه امامزادگان و بقاع متبرکه، ۳۸ هزار مترمربع پروژه عمرانی در دست اجراست.

وی عنوان کرد: احداث پروژه‌های عمرانی رشد پنج درصدی، تکمیل پروژه‌های عمرانی رشد ۱۰ درصدی و تعمیر و نگهداری بقاع متبرکه رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

پورسلمانی ادامه داد: در دو سال گذشته در بحث سرمایه‌گذاری به دلیل تغییر نگرش در سازمان اوقاف و امور خیریه، در بحث تولید دام و تولید محصولات کشاورزی ورود کردیم که این امر دستاوردهای خوبی داشته و طرح‌های آن در موقوفات پنج بقعه متبرکه و بیش از ۱۰ موقوفه دیگر اجرا شده است.

معاون بهره‌وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به اینکه در زمینه تولید دام و کشاورزی نیز یک پروژه بزرگ در حال اجراست، افزود: در شهرستان اردکان با مشارکت موقوفات و بقاع متبرکه تولید ۷۰۰ رأس دام اجرا شد که هم اکنون در حال بهره برداری است.

وی با بیان اینکه اراضی بقاع متبرکه ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری است، عنوان کرد: ایجاد جایگاه سوخت و کارخانه یخ با مشارکت بخش خصوصی در جوار بقعه شیخ محمد سلطان گردفرامرز یکی دیگر از دستاوردهای سرمایه گذاری در بقاع متبرکه است که هم اکنون در حال بهره برداری است.

پورسلمانی از تمامی سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی دعوت کرد با توجه به ظرفیت و موقعیت مناسب امامزادگان و بقاع متبرکه برای ایجاد بهره وری بالا در اراضی مربوطه، سرمایه گذاری در این زمینه را مدنظر قرار دهند.