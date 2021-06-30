کمبود تامین برق در کشور/زیرساخت های تامین برق افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری ظهر چهارشنبه در آئین معارفه مدیرعامل جدید برق منطقه‌ای، که در سالن جلسات برق منطقه‌ای هرمزگان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: هر زمانی که به دنبال بهترین نیرو برای بخش‌های مختلف صنعت برق هستیم، یک نگاه ما به سمت هرمزگان و مدیران بخش توزیع تولید و انتقال برق در این استان است؛ چرا که هرمزگان استانی است که نه تنها در تأمین نیروی انسانی برای بخش‌های مختلف خودکفا هستند بلکه می‌توانند به جاهای دیگر نیروی انسانی توانمند صادر کنند.

وی اضافه کرد: اولویت نخست مدیریت جدید گذر از پیک تابستان و بعد از آن توسعه زیرساخت‌ها برای تداوم سرمایه گذاری در استان است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو، با اشاره به اینکه ۳۰ درصد مصرف برق هرمزگان در حوزه صنعتی است، گفت: باید زیرساخت‌های این استان را توسعه دهیم و فضای بهتری را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم.

حائری بیان کرد: نیاز مصرف برق در کشور حدود ۶۴ هزار مگاوات است و با توجه به کمبودهایی که در تأمین برق داریم، باید با مدیریت مصرف و اقدامات یکپارچه این کمبود را جبران کنیم که برای تحقق آن نیازمند حمایت مسئولان استانی هستیم.

هر استانی مصرف خود را مدیریت کند خاموشی نخواهد داشت

متولی زاده مدیرعامل توانیر نیز در این آئین گفت: با وجود صنایع بزرگ، نقش هرمزگان در مدیریت مصرف برق جدی تر است و انتظاری که وجود دارد این است که در این مقطع زمانی که حدود یک ماه طول خواهد کشید، مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی و مرتبط با صنعت برق در استان، همکاری لازم را در خصوص مدیریت مصرف داشته باشند.

وی افزود: هر استانی که بتواند سهم خود را در صرفه جویی و رعایت سقف مصرف اعمال کند، در تابستان خاموشی نخواهد داشت و امیدواریم با پشتیبانی استانداری هرمزگان این موضوع محقق شود.

برق برای مردم هرمزگان مانند نفس می‌ماند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به رعایت الزامات مربوط به مدیریت مصرف برق در استان، گفت: ما هر چقدر بتوانیم در این حوزه صرفه جویی خواهیم کرد اما برق برای مردم هرمزگان همچون نفس است و هرمزگان به خاطر ساختار ملی و شرایط آب و هوایی باید تابستان را بدون خاموشی سپری کند.

رضا مدرس در آئین معارفه مدیرعامل جدید برق منطقه‌ای هرمزگان، ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل پیشین این شرکت، با اشاره به نقش مهم صنعت برق در ایجاد اشتغال و رونق سرمایه گذاری، اظهار داشت: بخش اعظم سرمایه گذاری ها در هرمزگان به واسطه فعالیت‌های توسعه‌ای در صنعت برق استان و زیرساخت‌های بخش انرژی شکل گرفت.

وی افزود: اگر به فرایند توسعه و تولید انرژی برق در هرمزگان نگاهی موشکافانه داشته باشیم، به این نتیجه خواهیم رسید که چه اتفاق عظیمی در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق در استان رخ داده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، ضمن قدردانی از مدیرعامل توانیر به واسطه توجه ویژه به شاخص توسعه مدیریت و نیروی انسانی، گفت: پایه گذاری، هدایت و راهبری این شاخص مهم منجر به این شد که صنعت برق استان به دست فرزندان همین استان توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: ما فرزندان هرمزگان را کسانی که فقط شناسنامه هرمزگانی دارند نمی‌دانیم ما هر کس که برای هرمزگان تلاش و دلسوزی می‌کند را فرزند هرمزگان می‌دانیم.

مدرس خطاب به مدیرعامل توانیر و معاون برق و انرژی وزیر نیرو تصریح کرد: ما هر چقدر بتوانیم در این حوزه صرفه جویی خواهیم کرد اما برق برای مردم هرمزگان همچون نفس است و هرمزگان به خاطر ساختار ملی و شرایط آب و هوایی باید تابستان را بدون خاموشی سپری کند.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات مهندس حسن کهوری مدیرعامل پیشین برق منطقه‌ای هرمزگان، فرشاد آدینه پور به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شد.